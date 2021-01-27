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發票中獎！男見「消費明細」秒尷尬：該拿給媽媽換錢嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
109年11月、12月統一發票中獎號碼在25日開出，許多民眾紛紛對起發票，期待能抱走千萬大獎。圖／聯合報資料照
109年11月、12月統一發票中獎號碼在25日開出，許多民眾紛紛對起發票，期待能抱走千萬大獎。圖／聯合報資料照

109年11月、12月統一發票中獎號碼在25日開出，許多民眾紛紛對起發票，期待能抱走千萬大獎。一名網友習慣將中獎發票交給媽媽換錢，不過因為消費明細寫著「驗孕棒」，害他猶豫不決遲遲不敢行動。

原PO在「Dcard貼出雲端發票的照片，並表示「我發票都拿給我媽換錢，這個中獎了我該換還是不換」，只見他中了六獎200元，尷尬的是商品為驗孕棒，讓他不知該如何跟媽媽解釋，甚至有眼尖網友發現，原PO在12/17買驗驗孕棒、12/20買保險套，讓眾人歪樓直呼「哈哈，看來是有怕到」。

貼文一出，網友留言回應，「我是幫朋友買驗孕棒中200」、「沒事啦！我也是買保險套中獎的」、「我是事前避孕藥中獎」、「兒子成年有性生活是很正常的事情，媽媽應該能體諒的」。

此外，也有人提到，「用財政部的APP，六獎可以直接匯錢到帳戶，滿方便的」、「我用發票存摺綁定銀行帳戶，方便省時」、「自己拿身分證去換就好了啊！」、「傳統發票才會有消費明細，電子發票沒有」。

網友買驗孕棒中了六獎200元。圖擷自dcard
網友買驗孕棒中了六獎200元。圖擷自dcard

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