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特斯拉Model 3換電池要價近40萬！但網友這樣算超划算

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為特斯拉Model3開啟自駕情形。路透社
圖為特斯拉Model3開啟自駕情形。路透社

伊隆・馬斯克（Elon Musk）今年1月以擁身家1950億美元，成為全球首富，Tesla股價昨(26)日也衝到883美元，特斯拉車系也因此被熱烈討論，外國網站The Drive報導，二手電動車線上銷售網站Current Automotive 25日發文表示，一輛特斯拉Model 3的電池若要更換，大約是1.35萬美元（約台幣37.7萬元）。

Current Automotive發文指出，近期有一輛特斯拉Model 3，因為在行車時撞上大石頭，駕駛艙下方的電池組發生故障，導致整個電池組無法運作。車主在更換電池組後，收到的帳單十分驚人，包括維修費用共得付16550美元（約46萬台幣），光是電池費用就高達1.35 萬美元（約台幣37.7萬元），該張由特斯拉服務中心開出的維修發票中，明確列出電池款項是「ASY，HVBAT，75KWH，AWD，KELVIN，1PH，M3，RMN（1 13737501-K）」，價格為1.35萬美元（約台幣37.7萬元）。

Tesla製造商目前提供8年或16萬公里以上的保固維修，購買中古車則是4年或8萬公里的保固期，以購買年限或行車里程數先符合保固標準的項目為優先。購買中古車者，在特斯拉提供的保固到期後，還可續享有由《中古車有限保固》提供1年或2萬公里的額外保固。該名撞到石頭的車主購買年限為5年多，已過中古車4年保固期限及額外中古車保固期1年。按照規定，若要維修則需自費。

但高達37.7萬元的電池組貴嗎？有網友在Mobile01版上討論，認為等8年後在無人為損害下自然更換電池，到時候特斯拉可能因為電動車愈趨普及而降價；「估計會降到30到35萬以下」，屆時「等於花費35萬換一台新古車，再戰10年沒問題，傳統汽油車若要有同等功能和性能，只能重買一台，遠超過35萬。」

圖擷自二手電動車線上銷售網站Current Automotive
圖擷自二手電動車線上銷售網站Current Automotive

圖為特斯拉Model 3電池組卸載後外觀。圖擷自擷自二手電動車線上銷售網站Current Automotive
圖為特斯拉Model 3電池組卸載後外觀。圖擷自擷自二手電動車線上銷售網站Current Automotive

特斯拉 電動車

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