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戽斗歪臉困擾妙齡女 透過手術搭配牙齒矯正改善線條

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院口腔外科醫師陳彥綦說，經電腦數位3D分析，確定臉部骨骼、牙齒與軟組織的問題後，擬定完整手術與齒列矯正計畫，同時也藉此改善咀嚼功能、美觀以及臉部整體的諧和感，患者術後十分滿意。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院口腔外科醫師陳彥綦說，經電腦數位3D分析，確定臉部骨骼、牙齒與軟組織的問題後，擬定完整手術與齒列矯正計畫，同時也藉此改善咀嚼功能、美觀以及臉部整體的諧和感，患者術後十分滿意。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名23歲女生因下巴偏移，有臉歪、戽斗情形，並因此感到自卑、人際關係不佳，經接受正顎手術牙齒矯正後，不但臉部線條大幅改善，也顯得更加美觀和協調，並逐漸恢復自信。

亞洲大學附屬醫院口腔外科醫師陳彥綦說，患者因下巴偏移連帶造成整個齒列、嘴型傾斜，甚至連鼻子都歪到一邊，經電腦數位3D分析，確定臉部骨骼、牙齒與軟組織的問題後，擬定完整手術與齒列矯正計畫，同時也藉此改善咀嚼功能、美觀以及臉部整體的諧和感，患者術後十分滿意。

他說，除了家族性遺傳的戽斗、小下巴外，青少年在成長發育期間，也可能因不良姿勢與習慣，導致臉部發育異常，這些問題除了影響外觀，也會同時造成咬合咀嚼與睡覺打呼和睡眠呼吸中止症等問題，進一步也會使得營養攝取不良、人際關係不佳，甚至心臟血管系統受到損傷。

陳彥綦指出，齒顎顏面歪斜是複雜度極高的臨床難題，醫療團隊會替這類型的病人制定完整的分析計畫與治療流程，透過詳細的資料蒐集，包括臨床攝影、全顱電腦斷層掃描、口內齒列掃描、臉部外觀智慧掃描之外，也會使用全程數位化分析，直接以圖片和動畫，讓病人了解手術前後外觀及功能的改變。

因運用3D列印模型與手術導引版的技術，精準度大幅提昇，再加上手術全程使用超音波骨刀（非傳統的金屬鋸），可降低失血量與對組織造成的傷害；病人術後隔天即可經由嘴巴進食，不再需要進行顎間固定，口內也不必放置引流管，只需要在手術後前期吃些軟爛的食物，和透過牙刷刷牙即可。大幅降低一般正顎手術後的照護難度，讓病人輕鬆擁有漂亮臉蛋。

陳彥綦提醒，經由齒顎手術與矯正治療，患者可獲得口腔健康、功能與美觀上的改善，解決惱人的齒間縫隙、暴牙、戽斗、深咬、開咬等問題，減少牙周病、蛀牙、咀嚼功能障礙，以及發音咬字缺陷。

手術 患者 牙齒

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