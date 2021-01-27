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影／交通部研擬春節防疫 林佳龍：對號入座、限制飲食
交通部長林佳龍今天上午表示，即將到來的春節疏運期間，今天將會向中央防疫指揮中心提出建議，初步方向是採取對號入座，飲食方面也會有所限制，但長途旅客茶水需求等狀況，會有例外處理作法。
新北市瑞芳山區在猴硐國小對岸的台鐵邊坡崩塌，林佳龍上午9點多到工地了解搶修進度時，針對雙鐵春節疏運防疫措施提出說明。
林佳龍說，交通部政務次長林國材上午主持部內相關會議，討論雙鐵防疫方案後，正式向中央疫情指揮中心提出建議。目前朝向春節疏運期間採取對號座服務，飲食方面也會有所限制，但長途旅客茶水需求等狀況，會有例外處理方式，實際執行方案將等會議後定案再提出。
林佳龍說，高鐵自由座在春節疏運期間採取對號座，自由座車廂空出來的座位，會在適當時機對外開放訂票。
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