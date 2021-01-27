霧濛濛！ 全台17站空汙「紅害」 高雄最慘占11站

中南部連日空品霧濛濛，根據上午10時監測，全台有17站紅害、9站橘色警戒，其中高雄最嚴重，轄內12個測站就有11紅害、1橘警，其次為台南市有3站紅害，屏東縣2站、嘉義市1站。環保署提醒，今天雲嘉南、高屏地區所有族群應減少在戶外活動，中部地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天東北季風稍增強，竹苗以北擴散條件較好，中南部地區位在下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，高屏為「紅色警示」，中部、雲嘉南及金門為「橘色提醒」，但雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級，北部、竹苗及馬祖、澎湖為「普通」，宜蘭、花東為「良好」。

環保署說，28日受大陸冷氣團南下影響，東北季風增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，南部地區位於下風處，易累積汙染物；傍晚東北風挾帶境外汙染物移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化。高屏為「紅色警示」，中部及雲嘉南為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級，北部及竹苗為「普通」，宜蘭、花東為「良好」。

29日受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，清晨至上午東北風可能持續挾帶境外汙染物移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，午後隨著垂直及水平擴散條件轉好，竹苗以北位於迎風面，空氣品質可望稍改善，惟南部位於下風處，仍有利於汙染物累積。高屏空品區為「紅色警示」，中部及雲嘉南為「橘色提醒」，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級，北部及竹苗為「普通」，宜蘭、花東為「良好」等級。