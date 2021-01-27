調車員遭兩車廂重夾出血身亡 產工指台鐵三肇因釀殉職

台鐵日前再傳職安事故。屏東潮州一名36歲林姓台鐵調車員，18日上午進行車廂更換摘掛作業時，疑似為拆除連結車廂的氣軔軟管，遭車廂重夾，受困於兩節車廂中間，當場失去意識，肢體變形，口鼻不斷出血，儘管台鐵立刻啟動緊急處置，並由消防將林救出，送醫搶救後，仍宣告不治。目前相關單位已啟動調查，台鐵表示，同仁因公殉職，後續也會撫卹並協助家屬處理後事。

台鐵產業工會今天上午召開記者會，痛批台鐵三大肇因釀員工殉職。要求教育訓練要完整、職安預防要全面，最後基層人力要補足。

產工說，該員進入台鐵六年，擔任的是調車工的身份。然而調車工作是三人一組，由一位調車員司負責現場工作的掌控，因此調車員司必需有足夠的實務訓練、相當的應變能力、以及長期的經驗累積。而另外兩位調車工則是協助調車員司，一同完成調車作業。

產工說，經查發現，殉職員工是調車員，但當天擔任的工作卻是調車員司，從過去的班表可以發現，他並沒有任何見習調車員司的實務訓練，卻直接從協助的調車工，變成必需掌控全場的調車員司。也因如此，當天的調車工作由原本三人一組，直接減少一人，痛批台鐵簡直是「趕鴨子上架」，作業風險提高，罔顧員工安全。

產工表示，訓練調車工SOP很不完善，沒有提出遇到緊急狀況要如何處理，台鐵當初設SOP也沒有跟基層溝通跟協調，導致事故發生時容易有問題，不少潮州基地同仁已連署參與修訂。

產工強調，人力不足仍是很大問題，省錢控管出勤人力，顢頇害死操勞員工。台鐵產工理事長王傑說，人力不足部分，源於人事費用的精簡，還有硬推減薪班表。儘管已宣稱補了2818人，但只是補離職退休人數，整體員工數還是不夠，三月還可能休息日出勤全部沒有，讓員工強制休假，只為了要省錢。交通部跟行政院也一直無視人力問題。