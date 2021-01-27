菜還沒點急著送免費小菜？美食家曝內幕 店家沒虧錢還更賺

外出用餐時，進到餐廳後店員常會送上免費的小菜招待，而小菜的種類多元，常見的有炒花生、辣蘿蔔等。有美食達人揭開店家這番「套路」，這些免費招待的小菜其實並不會讓他們虧本，甚至可能幫助他們賺到更多錢。

據搜狐號「小乾倩倩的遊戲的美食」指出，到了餐廳坐下後，店員常會送上幾碟小菜，而這些小菜的特點通常是重口味，帶點辣或鹹度。其中一個原因是讓消費者吃了之後容易感到口渴，提高另外購買飲料或酒水的銷售機率。其中炒花生更是下酒好菜，其成本相對低廉，就算免費送消費者，店家也吃不了什麼大虧。

第二個理由，是可以減少顧客等到不耐煩而催單的困擾。有了小菜可以先墊墊胃，嘴巴和手停不下來的狀況下，自然就能分散注意力，提高顧客的等待時間。

此外，位置一坐下就有免費的東西可以吃，消費者對於店家的第一印象也會提升，有種受到店家重視的心理感受。而吃了免費提供的小菜，也會讓顧客不好意思臨時改去別的店家。免費小菜對於用餐體驗有正面的影響，甚至能讓顧客下次再選擇到同一家店消費。