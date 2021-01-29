城市印象大揭密！花蓮2大特質成國旅首選 苗栗公認最無聊

2020年以來，受到疫情影響，國內旅遊成為觀光業的主力，各縣市紛紛祭出各種誘因，希望爭取更多的遊客。但你知道在民眾的心目中，最想旅遊的地方是哪裡嗎？聯合新聞網合作夥伴UUPON市場趨勢洞察，公布最新調查數據，出乎預料地，「台北市」高居2020年成是旅遊排行榜首位，但問到2021年，最想到哪裡玩，「花蓮縣」就躍居全台第一名。

2001年國旅 花蓮打敗台北成國人首選

UUPON統計顯示，2020年度城市旅遊排行榜，台北市以9.1％的支持率高居首位。其次是台中市，有9.0％支持率，新北市8.3％排名第三，宜蘭縣和台南市，各以6.8％及6.7％支持率，分居四、五名。

調查民眾出遊意願，2021年中高齡者普遍想至花蓮旅遊，年輕世代則想往台中跑。 圖／UUPON提供

分析這些城市的支持族群。UUPON表示，喜歡到台北市旅遊的族群，以20歲以上，未滿40歲的年輕族群為主。台中市最吸引40歲至50歲的族群。60歲以上的樂齡族群，則是最喜歡新北市。調查也顯示，2021年最想旅遊的城市中，「花蓮縣」衝到第一名，台中市維持在第二名，第三名到第五名，分別為宜蘭縣、台南市和台北市。

UUPON表示，從調查數據來看，2021年花蓮縣最吸引40歲以上的民眾，而對年輕族群而言，台中市吸引力遠高於台北市。此外，全台灣在2021年，預估都將會瘋踏青。

集刺激、放鬆於一體 花蓮多元特質受青睞

進一步追問受訪者，為什麼會喜歡這些縣市、以及對該縣市的第一印象。台北市在「羅曼蒂克」、「溫馨親子」以及「網美潮流」項目，都獲得最多受訪者認同，花蓮縣則是在「冒險刺激」和「療癒舒緩」都高居首位。

不過在「平淡無奇」項目中，台北市也和新竹市並列第三名，第一、二名則是苗栗縣和雲林縣市。另有超過兩成的受訪者認同新竹縣市是「美食沙漠」，高票奪冠，苗栗縣市和桃園市分居二、三名。

城市印象調查，民眾認為台北市是個浪漫城市。 圖／UUPON提供

調查民眾的城市印象，苗栗縣高居平淡無奇榜首。 圖／UUPON提供

有趣的是，不同區域的民眾在2021年嚮往的旅遊地點雖有不同，但仍可歸為台北、花蓮兩大目標。調查顯示，金門連江地區的外島、東部和南部的民眾，2021年都最想到台北市旅遊；北部及中部民眾，則是最想到花蓮縣市旅遊。

相較2020年，台灣民眾偏好在居住地短程旅遊；到了2021年，全台跨區域旅遊將會大幅成長，也勢必帶動整體國內旅遊的市場商機。

2020年及2021年台灣民眾的旅遊偏好，多以台北、花蓮為主。 圖／UUPON提供

UUPON國旅民調三波看過來，下期告訴你五大旅遊煩惱排行榜、旅遊花費什麼最燒錢？

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