南部空品紅通通 起霧加汙染物請減少出門運動

高雄各空氣品質測站，早上都呈對所有族群不健康的「紅色警示」。高雄市環保局表示，與昨天同時相比，空氣轉差許多，一直到周四28日中午前，大氣環境還是不利於汙染物擴散，空氣轉差的狀況將持續，環保局也持續進行相關應變與防制措施。

環保局指出，由於中南部大氣相當穩定，海峽、西半部吹著微弱的北風，昨日累積的汙染物仍無法有效擴散，加上偏北風帶動汙染物有往南移動趨勢，晨間起霧的情況更為明顯，總體擴散條件將更差，空氣品質需特別注意。

民眾一大早起來看到空氣霧茫茫的一片，大嘆已經好幾天了，大家只能自求多福，少出門。平日會帶幼兒出去散步的李女士說，這幾天都沒帶小孩走走了，還把家裡的空氣清淨機開到最大。