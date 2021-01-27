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女醫北捷手扶梯站左側不讓行槓上中年男 保全沉默讓她傻眼了

聯合新聞網 / 綜合報導
目前北捷未禁止旅客利用手扶梯左側通行，也並未限制旅客搭乘電扶梯時，應站立左側或右側及行走與否。圖／聯合報系資料照
目前北捷未禁止旅客利用手扶梯左側通行，也並未限制旅客搭乘電扶梯時，應站立左側或右側及行走與否。圖／聯合報系資料照

眼科醫師黃宥嘉昨(26)日在臉書PO文，爆氣自己因為站在北捷手扶梯左側未讓行，而與一名中年男子發生衝突。令她抱怨連連的是，僅管北捷早已取消「手扶梯左側通行」規定，出面協調的北捷男性保全卻「一句話也說不出來」。

黃宥嘉昨晚在臉書PO出一則「台灣沒品歐吉桑外傳」，稱昨日搭乘捷運時，站在手扶梯左列，右手牽著小孩，後方「那個歐吉桑非要借過」。她明確表示不借之後，對方就失控了。

因為兩人開始對罵，黃宥嘉稱對方還阻攔她的去路，放話說「今天要槓上」。黃則回：「你有本事妨礙我自由看看」。認為對方都不懂得禮讓幼小的人，她又何必犧牲自己與小孩的通行安全讓路給他呢？

黃宥嘉並稱，日本早就調查發現手扶電梯，在行人用行走的方式時發生事故的機率，遠高於站穩由電梯運行，因此禁止手扶電梯上讓乘客行走。黃覺得北捷超級「鄉愿」認為民眾可以互讓。

僅管北捷在去(2020)年發出公告，表示目前北捷未禁止旅客利用手扶梯左側通行，並未限制旅客搭乘電扶梯時，應站立左側或右側及行走與否。北捷表示，台灣是民主社會，會尊重個人不同的選擇，期盼旅客間也能包容不同的想法，發揮捷運的禮讓文化，共同維護電扶梯的搭乘秩序與安全。

黃宥嘉並稱，趕時間的人如果願意賭上自己的安全用走的，「那是你家的事。還真以為每個人都該清出一條道路讓你暢通無阻？」針對該名與她對嗆的男子，她認為若是急著出門，為何不早點出門。至於北捷的處理方式，也讓黃醫師感到不滿，她稱在「有事發生時，同樣是男性的保全先生一句話都說不出來ㄟ！」、「歸根究底就是台北市的婦孺未受到重視與更安全的對待！」認為台北捷運局真是「沒路用放任婦孺被欺負」。

該文在PO出後得到逾千網友按讚或其他表情符號，多數人認為手扶梯本來就不該用來行走，若是有人在手扶梯上快速奔走，「感覺樓梯晃動厲害，真怕脫軌」，有網友覺得很討厭「搭手扶梯自以爲是的趕路人」，也有人將責任歸屬給北捷宣傳不力，認為是因為宣導不周，讓多數人還停留在必須讓出左側，供趕時間的人通行的規定時期。

北捷 保全

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