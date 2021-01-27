明起轉冷！這時間強冷氣團籠罩探9度 太平山急凍0度

中央氣象局今天上午對新北市、基隆市和宜蘭縣發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天強冷空氣南下，迎風有雨愈晚愈冷，周五強烈大陸冷氣團籠罩轉乾冷，低溫探9度。

吳德榮說，今晨迎風面雲量增多，桃園以北及宜花有局部降雨，以北海岸、大台北東側及宜蘭較明顯。今晨中南部平地最低氣溫較昨晨略回升，中部南投中寮鄉11.2度、南部台南柳營區13.4度，仍可見輻射冷卻的作用。

吳德榮說，北台灣雖有東北風帶來一些冷空氣，但少了輻射冷卻，平地最低氣溫反而大幅回升至15度左右，新北石門區14.8度，桃園楊梅區14.8度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天迎風面水氣增，白天起北海岸、大台北東側近山區及宜花有局部短暫雨，北台灣雲量增多，高溫稍降、低溫升，日夜溫差縮小。中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。

今日白天起氣溫：北部15至20度，中部13至26度，南部14至27度，東部14至24度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明強冷空氣南下，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷，平地最低氣溫將降至11度左右。

吳德榮表示，周五至周六晨，強烈大陸冷氣團籠罩，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，天氣寒冷，要注意保暖及氣象局的特報。

吳德榮說，屆時大氣轉乾，北部轉多雲，中南部晴時多雲，東半部有仍局部短暫雨的機率。周六白天起至下周一，冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，各地白天為晴朗舒適、早晚氣溫仍很低，日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，下周二另一波較弱的冷空氣南下，迎風面轉有局部短暫雨，氣溫下降，由於是期末的模擬，模式調整中，需持續觀察。

至於高山降雪的機率？他說，最新模式模擬顯示，1500米以上大氣明晚將降至0度以下，但水氣不足，故高山降雪機率低。唯獨太平山於明晚、周五晨氣溫降至0度以下，水氣正逐漸轉乾，若迎風面水氣尚未完全散去，則有短暫時間接近飄雪條件，但是否能順利飄下瑞雪？以目前模擬機率並不高，但可以繼續觀察。