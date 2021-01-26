地面接收站海拔過低 飛鼠、玉山衛星4度通聯失敗

國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」24日晚間11時由美國火箭「獵鷹九號」搭載升空，國家太空中心表示，兩顆衛星升空後每天早、晚各通過台灣上空一次，我國基地台至今晚都沒有收到衛星傳回地面的訊號。參與衛星研製的團隊分析，數十國地面站都有收到兩顆衛星的訊號，台灣被自產衛星遺漏，恐因我國地面站海拔高度太低。團隊重新檢視天線等地面硬體設備，持續嘗試與衛星聯絡。

國家太空中心表示，兩顆衛星升空後，25日上午首度通過台灣，截至今晚共通過台灣四次，台灣地面站都沒收到衛星傳下來的訊號。明天上午衛星通過台灣上空時，將再度嘗試聯絡。

中央大學太空系主任趙吉光表示，中大研製的衛星「飛鼠」升空後，他們收到資料，證明飛鼠的健康狀態良好。台灣接收站目前沒聯絡上衛星，但許多國家幫忙聯絡，目前包括澳洲、新加坡、德國等歐洲國家共數十國都有聯絡上衛星。中大目前評估，衛星本身和相關的軟體沒問題，可能是地面設備出問題，他們今天起體檢各項地面硬體設備，努力找出失聯的原因。

參與研製「玉山」衛星的海洋大學運輸科學系副教授高聖龍說，挪威、加拿大等國地面站已收到玉山的訊號，推估是台灣的地面站「太接近地面」，玉山的地面站在新竹太空中心樓頂，飛鼠的地面站則在中央大學裡，海拔高度都太低，不像他國設在高山上，影響訊號接收情形。兩顆衛星的訊號傳輸頻率為UHF400，是國內首次接觸的頻率，還不太熟悉，團隊持續探討相關原因。他們也調整硬體，比如改變天線角度來提升接收品質。

本次發射的兩顆衛星都由國內學研單位和業者研製，並無專款，而是團隊運用科技部、教育部高教深耕等計畫的經費投入研發，每顆斥資逾千萬元。第一顆衛星是中央大學製作的「飛鼠」，用於觀測電離層電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，有助改善GPS誤差，提升行動導航功能。第二顆是民間公司騰暉等單位製作的「玉山」，能追蹤全球船隻航行軌跡，增進交通安全。