植物醫師法將送院審議 今年擴大聘用46名儲備植醫

為改善食安及病蟲害問題，農委會多年來都在推動植物醫師法，農委會主委陳吉仲今晚在臉書表示，去年先以試辦方式推動，協助大學教學醫院、農民團體聘用28名儲備植醫，今年將擴大辦理增聘至46位，植物醫師法也將在近期提交行政院審議。

陳吉仲表示，為了協助農民精準用藥，提升農民生產及消費者食的安全，多年來致力推動「植物醫師」制度，以試辦方式先行。以去年為例，協助各地方政府、台大、中興、嘉大、屏科大等4所大學教學醫院及農民團體聘用儲備植醫28位，植醫可以在第一線的農業現場協助診斷植物病蟲害，並對症下藥開立處方簽，幫助農民精準用藥、有效防治，提供農民客製化的田間管理建議，對於維護農民生產安全、提高農產品質、甚至環境保護都有非常大的效益。今年決定擴大辦理，預計全台增聘46位儲備植醫，深入基層為農民服務。

陳吉仲說，除了擴大推動植醫的試辦外，農委會也已經擬定了「植物醫師法」，近期就會提交給行政院審議。希望透過專法的確立，能讓未來植醫的培訓、考選、證照、就業充分制度化，不但保障植醫的職涯，更是為台灣農業培養可長可久的專業人才。

陳吉仲說，此外也已經建立完整的儲備植醫培訓，農學院畢業生通過面試後，參加職前培訓班，受訓完畢後分發到公所或農民團體服務，在職期間也將要求持續參加在職訓練。

陳吉仲說，在消費市場對食的安全愈來愈重視的現在，農藥減量、精準用藥、作物有害生物綜合管理（IPM）將是台灣農業未來必走的方向，而要達到這個目標，植物醫師是不可或缺的關鍵角色，農委會將持續編列預算，逐年擴大推動植物醫師，希望未來每一個農民團體和公所，都能有植物醫師駐點為農民服務。