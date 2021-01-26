快訊

律師兄長呂傳勝病逝 呂秀蓮曝美麗島大審翻案秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一超商「7-ELEVEN有您真好」影片獲台北金鵰十大永續微電影獎

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「7-ELEVEN有您真好」以製作紀錄片方式帶出統一超商深入地方關懷服務。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN有您真好」以製作紀錄片方式帶出統一超商深入地方關懷服務。圖／統一超商提供

統一超商積極落實企業永續經營，以企業形象影片「7-ELEVEN有您真好」首度參加2021台北金鵰微電影展即獲評審肯定，拿下「十大永續微電影」及「最佳社會共融」兩項大獎，財團法人統一超商好鄰居文教基金會則以「20度好球帶」拿下「十大永續微電影獎」，雙方分別透過全台超過6,000家的7-ELEVEN門市打造社區公益服務平台，深入地方啟動關懷服務，也為社區注入更多的關懷與溫度。

「7-ELEVEN有您真好」以製作紀錄片方式帶出統一超商深入地方關懷服務，由各地7-ELEVEN門市出發，描述從早到晚不同的故事正在上映中。包括陪伴慢飛天使在職場找到起飛的藍天、陪著長輩享有溫馨的日常、陪著孩子課後閱讀成長創造歡樂、門市夥伴走進安養中心義剪傳遞愛與關懷等，透過鏡頭呈現社會角落實際樣貌，更藉由深入大街小巷的7-ELEVEN門市力量，鼓勵夥伴致力投入社區關係經營。

「20度好球帶」則用真人真事帶出統一超商好鄰居文教基金會支持鄉鎮閱讀推廣計畫，以罹患雙眼視網膜失養症的小樂為出發點，用鏡頭帶著大家一起感受雙眼只剩下20度的狹隘視野，即便閱讀速度比同齡孩子慢了5倍，仍不減小樂對閱讀的喜愛，閱讀勵學集點計畫更給予他前進的動力，也圓了投手夢。統一超商好鄰居文教基金會去年支持超過70所鄉鎮小學與陪讀據點，藉由推動多元豐富的閱讀活動，讓近4千多位學童享受閱讀樂趣。

統一超商好鄰居文教基金會去年支持超過70所鄉鎮小學與陪讀據點，讓近4千多位學童享受閱讀樂趣。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會去年支持超過70所鄉鎮小學與陪讀據點，讓近4千多位學童享受閱讀樂趣。圖／統一超商提供
統一超商企業形象影片「7-ELEVEN有您真好」拿下2021台北金鵰微電影展「十大永續微電影」及「最佳社會共融」兩項大獎。圖／統一超商提供
統一超商企業形象影片「7-ELEVEN有您真好」拿下2021台北金鵰微電影展「十大永續微電影」及「最佳社會共融」兩項大獎。圖／統一超商提供
統一超商積極落實企業永續經營，透過7-ELEVEN門市打造社區公益服務平台，深入地方啟動關懷服務。圖／統一超商提供
統一超商積極落實企業永續經營，透過7-ELEVEN門市打造社區公益服務平台，深入地方啟動關懷服務。圖／統一超商提供

微電影 超商

延伸閱讀

原鄉生活再升級 屏東縣府創「大家好」整合服務模式

喬裝成未成年買菸 業者違法賣菸比率高達37.1%

管理費北中南大不同 評估社區管理費收支是重點

空靈周冬雨「七月與安生」導演掌鏡BURBERRY新春微電影

相關新聞

不僅桃園！好市多高雄4分店暫停試吃 全台餐飲區桌椅減半

因應近期本土疫情升溫，並配合各地方政府的防疫規範，美式賣場Costco好市多宣布，即日起停止位於高雄、桃園分店內的試吃活...

成人頻道SWAG擬真捷運車廂拍片 北捷無法提告原因曝光

成人頻道SWAG，為了向經典致敬，推出「捷運系列」影片，並擬真打造台灣捷運車廂，讓民眾看到驚呼「是在末班車拍攝影片？」針...

防疫再加強 台南明天起到2月底醫院禁探病

因應疫情，台南市衛生局要求台南市各醫院與長照機構，從明天起到2月底，都禁止探訪，除了加護病房與安寧病房視病情需求，可經醫...

空氣超差 高屏明起連三天紅害、雲嘉南也危險

中南部空品不佳，尤其高屏地區明起依然連三天「紅害」，環保署表示，明天中南部位於下風處，擴散條件差，易累積汙染物，高屏地區...

飛鼠、玉山衛星仍失聯！中大：重新檢視地面設備

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」24日晚上11時由美國火箭公司Space X的火箭「獵鷹九號」搭載升空，國家太空中...

家樂福全台132店舖防疫再升級 每週閉店消毒、設置社交距離地貼

近期本土疫情升溫，家樂福因應疫情現況，宣布全台66家量販分店、66家便利購超市，共132家店，即日起實施防疫消毒新準則。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。