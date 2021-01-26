統一超商「7-ELEVEN有您真好」影片獲台北金鵰十大永續微電影獎

統一超商積極落實企業永續經營，以企業形象影片「7-ELEVEN有您真好」首度參加2021台北金鵰微電影展即獲評審肯定，拿下「十大永續微電影」及「最佳社會共融」兩項大獎，財團法人統一超商好鄰居文教基金會則以「20度好球帶」拿下「十大永續微電影獎」，雙方分別透過全台超過6,000家的7-ELEVEN門市打造社區公益服務平台，深入地方啟動關懷服務，也為社區注入更多的關懷與溫度。

「7-ELEVEN有您真好」以製作紀錄片方式帶出統一超商深入地方關懷服務，由各地7-ELEVEN門市出發，描述從早到晚不同的故事正在上映中。包括陪伴慢飛天使在職場找到起飛的藍天、陪著長輩享有溫馨的日常、陪著孩子課後閱讀成長創造歡樂、門市夥伴走進安養中心義剪傳遞愛與關懷等，透過鏡頭呈現社會角落實際樣貌，更藉由深入大街小巷的7-ELEVEN門市力量，鼓勵夥伴致力投入社區關係經營。