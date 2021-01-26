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統一超商「7-ELEVEN有您真好」影片獲台北金鵰十大永續微電影獎
統一超商積極落實企業永續經營，以企業形象影片「7-ELEVEN有您真好」首度參加2021台北金鵰微電影展即獲評審肯定，拿下「十大永續微電影」及「最佳社會共融」兩項大獎，財團法人統一超商好鄰居文教基金會則以「20度好球帶」拿下「十大永續微電影獎」，雙方分別透過全台超過6,000家的7-ELEVEN門市打造社區公益服務平台，深入地方啟動關懷服務，也為社區注入更多的關懷與溫度。
「7-ELEVEN有您真好」以製作紀錄片方式帶出統一超商深入地方關懷服務，由各地7-ELEVEN門市出發，描述從早到晚不同的故事正在上映中。包括陪伴慢飛天使在職場找到起飛的藍天、陪著長輩享有溫馨的日常、陪著孩子課後閱讀成長創造歡樂、門市夥伴走進安養中心義剪傳遞愛與關懷等，透過鏡頭呈現社會角落實際樣貌，更藉由深入大街小巷的7-ELEVEN門市力量，鼓勵夥伴致力投入社區關係經營。
「20度好球帶」則用真人真事帶出統一超商好鄰居文教基金會支持鄉鎮閱讀推廣計畫，以罹患雙眼視網膜失養症的小樂為出發點，用鏡頭帶著大家一起感受雙眼只剩下20度的狹隘視野，即便閱讀速度比同齡孩子慢了5倍，仍不減小樂對閱讀的喜愛，閱讀勵學集點計畫更給予他前進的動力，也圓了投手夢。統一超商好鄰居文教基金會去年支持超過70所鄉鎮小學與陪讀據點，藉由推動多元豐富的閱讀活動，讓近4千多位學童享受閱讀樂趣。
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