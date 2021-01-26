熊大粉看過來！ 即日起搭LINE TAXI 有機會帶熊大回家

春節將屆，LINE TAXI推出8大新春特別獻禮，包括「帶熊大回家」特別活動、「超牛日日搭」牛年優惠方案、可以LINE給朋友的紅包卡、時髦的LINE TAXI品牌春聯、「消極男子」免費貼圖等共8項新春活動，還有機會參加抽獎，將可愛熊大回家一起過年。LINE TAXI執行長陳泰成表示，感謝司機與乘客對LINE TAXI的支持，目前叫車平台司機已超過8000人。

為了回饋乘客，也給予優秀司機榮譽與鼓勵，即日起至2月5日推出「帶熊大回家」，乘客若幸運叫到有「熊大活動卡」的計程車，在搭乘期間拍攝「熊大活動卡」，並將照片上傳至個人臉書或Instagram平台並設為公開，標記 #LINETAXI ，就有機會抽熊大玩偶（16吋），共計10隻排排站等幸運兒過年帶他們回家。