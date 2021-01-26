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不僅桃園！好市多高雄4分店暫停試吃 全台餐飲區桌椅減半

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
1月27日起，好市多全台門市的餐飲區桌椅將減半、拉大間距排列。記者黃筱晴／攝影
1月27日起，好市多全台門市的餐飲區桌椅將減半、拉大間距排列。記者黃筱晴／攝影

因應近期本土疫情升溫，並配合各地方政府的防疫規範，美式賣場Costco好市多宣布，即日起停止位於高雄、桃園分店內的試吃活動，並將從1月27日起，全台門市的餐飲區桌椅減半、拉大間距，並會在入口處恢復架設紅外線體溫測量儀器。

好市多表示，桃園南崁店、中壢店，以及高雄大順店、中華店，目前都配合地方政府要求，全面暫停店內試吃，改為口頭介紹。餐飲區則是繼去年7月底恢復設置桌椅後，再度因應疫情調整配置，但餐飲區原本開放式擺放的酸菜配料仍持續停止供應，目前僅提供按壓式醬料、洋蔥、酸黃瓜等。消毒的範圍、頻率等也都持續維持，未來也會配合各地方政府的決策、隨時調整店內配置。

而家樂福除了在上週已全面暫停各分店內的試吃與大型活動，26日稍早也表示，因應疫情現況，全台66家量販分店、66家便利購超市，共132家店，即日起實施防疫消毒新準則，全面加強消毒措施，店內設置1.5公尺社交距離地貼，並於用餐區設立防疫塑膠隔板。

疫情 好市多 社交距離

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