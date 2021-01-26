朱宗慶發表「玩真的」 鄭麗君：比我恐怖的文化恐怖份子

「一個團隊裡有一個瘋子可能無法成功，但有一堆瘋子可以做很多事情。」朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶今天發表新書「玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課」，在書中分享30多年來在打擊樂、藝術教育、劇場經營等領域的工作經驗。 文化部前部長鄭麗君表示，「他是比我還恐怖的文化恐怖份子」。

「玩真的！」一書呈現朱宗慶在藝術文化世界裡「斜槓」發展的多元樣貌，並邀請到賴德和、邱坤良、黃榮村、鄭麗君等四位逐夢過程中曾經共同打拼過的「貴人」撰寫推薦文，真誠呼應「玩真的」的核心精神。

文建會前主委邱坤良在書中以「在藝文打擊王馬後放炮」為題，寫了一篇妙趣橫生的「推薦序」。今天他出席發表會，依然語出驚人。邱坤良表示，在台灣，朱宗慶「比貝多芬有名」，朱宗慶打擊樂在全台據點分布之多，「影響力跟統一超商差不多」。他也推崇朱宗慶很會用人，從音樂系到基金會、打擊樂團，「女生一個比一個漂亮」。

邱坤良分析，朱宗慶的真性情讓大家都願意幫助他，創造一個個高峰。他認為，朱宗慶的高峰「停不下來」，下一個高峰是啥？但他相信朱宗慶有些東西不敢做，比方「娶細姨」。說完聽眾哄堂大笑。

朱宗慶則透露，結婚時請邱坤良當貴賓致詞。他在眾賓客面前表示，這場婚禮是「一朵花插在一個古董上」。眾人笑完後，朱宗慶問太太，他的意思是「一個年輕女孩子嫁給一個老先生嗎？」太太回答：不，是嫁給「一個非常有價值的人。」

考試院長黃榮村於2002年接任教育部長時，與時任國立中正文化中心主任的朱宗慶結識，兩人聯手推動兩廳院成為台灣第一個行政法人。 他回憶當年，認為那是一個風雲時代，而朱宗慶帶著大家往前衝，「時代對了、人也對了，那就甚麼都對了。」

作曲家賴德和1971年在國立藝專擔任助教時，與同年考進音樂科的朱宗慶認識。日後，北藝大（前身國立藝術學院）創設音樂系擊樂組之時，賴德和向創系系主任馬水龍推薦了還在維也納留學的朱宗慶，朱宗慶受邀回國，開啟了橫跨音樂、藝術、教育多面向的精采人生。賴德和表示，1982年他邀朱宗慶回台，讓台灣音樂系學生從此可以主修打擊樂，朱宗慶接著創立打擊樂團、設立擊樂教學系統，打擊樂也從冷門變顯學。他形容朱宗慶是「扭轉台灣擊樂乾坤的推手」。

鄭麗君擔任文化部長時，邀朱宗慶擔任國表藝董事長，兩人攜手立下了國表藝「三館一團」時代的多項里程碑。「朱宗慶是我見過最會寫信的人！」鄭麗君透露，許多人認為她善於爭取文化預算、被稱為「文化恐怖份子」，但她親身見證朱宗慶為國表藝爭取預算的功力，認為朱宗慶是「更恐怖的文化恐怖份子」。