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疫情升溫避群聚 航港局：春節郵輪人數下修

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
航港局表示，春節連假出遊旅客眾多，為降低疫情擴散風險，已依交通部指示，將強化防疫列為本次疏運工作的最高指導原則。圖／航港局提供
航港局表示，春節連假出遊旅客眾多，為降低疫情擴散風險，已依交通部指示，將強化防疫列為本次疏運工作的最高指導原則。圖／航港局提供

春節將屆，為了疏運返鄉的離島居民及大量出遊的旅客，航港局表示，除了規畫台灣本島與離島間9條航線，開航1031航次，提供22萬5302人次運能外，已協調郵輪及高速船業者，推出「春節返鄉小旅行」及新闢安平至澎湖航線，提供旅客出遊新選擇。

此外，因應疫情升溫，航港局表示，針對搭乘旅客人數較多的郵輪，自24日起，實施載客人數減少30%、暫停1個月交換船員及提高清潔消毒頻率等強化防疫措施，並於連假前全面抽查載客船舶的防疫工作與動力、逃生設備，好讓民眾安心搭船、快樂出遊。

航港局表示，春節連假出遊旅客眾多，為降低疫情擴散風險，已依交通部指示，將強化防疫列為本次疏運工作的最高指導原則，除持續擴大宣導進入海運客運場站、船舶均須配戴口罩、配合量測體溫，及乘船民眾應攜帶身分證件，於登船前提供查驗等措施。

對於春節期間特別推出旅遊專案的探索夢號郵輪，已促請業者將原先1815名承載旅客的限制，下修為1200名，以維持安全的社交距離，避免群聚，同時加強旅客登船前的檢查，有肺炎疑似症狀者將拒絕登船。

此外，為減少境外感染風險，已暫停船員交換1個月，同時將已入境船員的居家檢疫時間由14天延長為21天，並進行2次PCR檢驗，為陰性方得上船。

航港局表示，為了春節疏運，已請航商增開航班，目前規劃總航次為去年春節疏運表定航次的2倍，其中最熱門的小琉球航線，已將歸畫884航次，是去年的2.5倍。

另為提供民眾有別於傳統的疏運選擇，航港局今年也協調探索夢號郵輪規畫春節返鄉遊程，於春節前後(2月8日至10日及2月16日至18日)新增基隆至高雄往返航程，方便民眾返鄉及返回工作崗位；離島航線部分，則協調大型高速客船麗娜輪，新闢台南安平至澎湖馬公航線。

為了疏運返鄉的離島居民及大量出遊的旅客，航港局表示，已協調郵輪及高速船業者，推出「春節返鄉小旅行」及新闢安平至澎湖航線，提供旅客出遊新選擇。圖／航港局提供
為了疏運返鄉的離島居民及大量出遊的旅客，航港局表示，已協調郵輪及高速船業者，推出「春節返鄉小旅行」及新闢安平至澎湖航線，提供旅客出遊新選擇。圖／航港局提供

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