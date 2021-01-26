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60歲校長心肌梗塞 門諾醫院裝葉克膜救回
花蓮縣立體育高級中等學校校長古基煌上月初突感身體不適，半夜緊急掛急診，門諾醫院一檢查竟是急性心肌梗塞，連忙進行手術救治。術後他血壓不穩定，命懸一線，裝上葉克膜後，終於在43天後出院。古基煌今天哽咽感謝醫護人員不放棄希望，讓他重獲新生，春節可跟家人團聚。
門諾醫院慶祝古基煌康復送上蛋糕，也提前祝賀60歲生日，古家人則致贈感謝狀給心臟外科主任黃振銘醫師，感激救命之恩。本身是三高患者古基煌說，病發前感覺不舒服也睡不好，以為是太勞累，拖了3天才自行開車就醫，沒想到是急性心肌梗塞。他在急救過程中一直作夢，笑稱「感覺都環遊世界好幾圈」，醒來後才知道自己撿回一命。
古基煌分享，清醒後太太轉述，黃振銘醫師曾說「那怕只有1成的機會，也要全心全意搶救」，讓他十分感動，身為教育工作者，也將這句話分享給全校師生，期勉大家只要有一點點的機會，都不要輕言放棄。希望完全康復後，會以最大的努力幫助更多需要的人。
門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，古校長心肌梗塞能撐3天已是奇蹟，當時做心導管檢查時，因心肌大面積缺血出現嚴重心因性休克，緊急進行冠狀動脈繞道手術，但因為古的心臟嚴重受傷，血壓非常不穩，隨時都有生命危險。與家屬討論後，裝上葉克膜維生系統，在醫護人員細心照護下，才逐漸恢復意識。
黃振銘提醒，有三高的民眾平時注意是否有大面積胸悶、胸痛的情況，建議45歲以上男性、55歲以上的女性應定期做健康檢查，尤其天冷一定要記得保暖，否則血管突然收縮，有可能引發心血管疾病；特別是心臟功能不好的人，不要泡熱水澡及溫泉，因為身體散熱需要更多血液，造成心臟負荷過大，易發生意外。
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