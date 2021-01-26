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交部爭取就安基金補貼旅遊業 勞部：待委員會審議

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
新冠肺炎疫情升高，交通部觀光局預測2021年觀光旅遊仍不樂觀，來台旅客恐不會超過百萬。聯合報系資料照
新冠肺炎疫情升高，交通部觀光局預測2021年觀光旅遊仍不樂觀，來台旅客恐不會超過百萬。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情升高，交通部觀光局預測今年觀光旅遊仍不樂觀，來台旅客恐不會超過百萬，交通部觀光局長張錫聰今表示，已向勞動部爭取用就業安定基金補貼旅遊從業人員職訓方案，計畫已提交勞動部，最快下個月就可推動。對此，勞動部表示，目前正在安排就安基金管理委員會會議時間。

張錫聰今表示，觀光局將向勞動部爭取以就業安定基金補助旅遊從業人員培訓專案，且已將計畫提到勞動部，順利的話下個月就可推動。

勞動部說明，已在一月收到交通部提送的計畫，業務單位正安排就安基金管理委員會的會議時間。勞動部強調，計畫必須尊重就安委員討論後決議通過，才能實施執行。

以紓困為由，就安基金去年已編列20億元補貼觀光業者發放薪資。

勞動部 觀光局 新冠肺炎

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