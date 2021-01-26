空氣超差 高屏明起連三天紅害、雲嘉南也危險

中南部空品不佳，尤其高屏地區明起依然連三天「紅害」，環保署表示，明天中南部位於下風處，擴散條件差，易累積汙染物，高屏地區空品為紅色警示等級，28日晚上開始至29日這兩天，東北風挾帶境外汙染物移入台灣，西半部汙染物濃度上升，除了高屏地區以外，雲嘉南局部地區也可能達到紅色警示等級。

環保署表示，明天東北季風稍增強，竹苗以北擴散條件較好，中南部地區位在下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，高屏空品區為「紅色警示」等級，中部、雲嘉南空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

28日受大陸冷氣團南下影響，東北季風增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，南部地區位於下風處，易累積汙染物；傍晚東北風挾帶境外汙染物移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，高屏空品區為「紅色警示」等級，中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級，北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

29日受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，清晨至上午東北風可能持續挾帶境外汙染物移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，午後隨著垂直及水平擴散條件轉好，竹苗以北位於迎風面，空氣品質可望稍改善，惟南部位於下風處，仍有利於汙染物累積，高屏空品區為「紅色警示」等級，中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級，北部及竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。