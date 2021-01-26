好累！乳癌化療重度疲憊有解 醫師：藥物運動一起來

癌症連38年蟬聯國人十大死因之首，全民聞癌色變，九成癌友最難熬過「癌疲憊」，更是化療過程第一大敵。台灣癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院癌症中心主任王正旭表示，「癌因性疲憊症」盛行率高達96%，但在醫療照護過程中，僅三成病人曾獲得處置，值得正視。

根據國健署癌症登記報告，乳癌每年新增人數14,217人，平均不到37分鐘就有1位女性罹癌 ，是國人第三大癌症，也是女性癌症第一名，早期乳癌5年存活率超過9成，但四期病友存活率不到兩成，如何完成化療展開癌後人生，備受考驗。

王正旭表示，癌因性疲憊症與嘔吐、掉髮等化療副作用不同，但若病人累到不願再接受治療，或因為本身相關數值低下，都可能導致無法繼續治療，少數病友甚至曾出現輕生念頭。

臨床上，碰到癌疲憊副作用的癌患，可根據「癌因性疲憊症治療指引」分為「非藥物」和「藥物」處置，王正旭指出，小於四分為輕度階段，只要透過認知療法如運動、飲食得以改善；但一旦惡化到4分以上就是中重度疲憊，治療指引建議加上藥物治療。

王正旭表示，過往的癌疲憊並沒有治療藥物，近日有一款國人自行研發藥物獲健保，可提供乳癌四期患者使用，有助提升癌友生活品質、幫助抗癌順利。