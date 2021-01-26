水情燈號不變！各路備援提早到位投入抗旱

旱災中央災害應變中心於今（26）日召開第7次工作會報，由副指揮官經濟部次長曾文生主持。曾文生表示，抗旱水井併入自來水系統已擴增為159口，每日產水33.6萬噸、新竹緊急海淡每日產水3000噸及桃園新竹備援管線每日調度20萬噸用水等，都將於2月1日前提前達標投入抗旱。目前各地區水情燈號皆維持不變。

曾文生指出，日前雖受有南方雲系北移影響，但西半部地區仍僅有少量降雨，對水情幫助有限，且受反聖嬰現象影響，中央氣象局及氣象專家預測6月前降雨偏少機率仍大，桃園以南地區水情持續吃緊。

目前新竹、苗栗及台中地區實施減量供水橙燈，已由台水持續落實逐週抄表查核，同時科技部、工業局及加工出口區管理處針對未達成節水目標的工業用水戶協助勸導，至非工業用水戶則由地方政府協助勸導，落實節水管控作業，以延長水庫供水期程，力求枯水期公共用水穩定。

由於時序將近農曆新年，預期民生用水需求將增加，曾文生也籲請民眾於居家環境大掃除時，儘量避開尖峰用水時段，避免因大量用水集中導致水壓下降，並儘量以擦拭替代沖洗，珍惜有限水資源。