防疫再加強 台南明天起到2月底醫院禁探病

因應疫情，台南市衛生局要求台南市各醫院與長照機構，從明天起到2月底，都禁止探訪，除了加護病房與安寧病房視病情需求，可經醫師評估決定是否由家屬探視不受限之外，其他都禁止，陪病則僅限一人。

部立桃園醫院院內發生群聚感染，全台各家醫院都繃緊神經，台南市超前部署，除了14家責任醫院與市府共同成立線上指揮中心，上周指揮中心並要求民眾進入各家醫院都要刷健保卡，以利後續的追蹤，今天則再發布禁止探病公告，而在去年初疫情嚴峻之際，台南市醫院也曾禁止探病。

衛生局表示，從1月27日到2月28日，全市醫院與長照機構都停止探病，親友可以盡量以視訊、電話問候。

成大醫院表示，民眾進入醫院都需經過防疫認證，病房與急診陪病則限1人。

新樓醫院則表示，即日起急診全天候門禁管制，全院門禁也調整，周一到周五每天開放7:30-21:00，周六開放時間為7:30-12:30，周日及國定例假日不開放。