飛鼠、玉山衛星仍失聯！中大：重新檢視地面設備

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」24日晚上11時由美國火箭公司Space X的火箭「獵鷹九號」搭載升空，國家太空中心今天表示，兩顆衛星升空後每天早10時和晚上8時各通過台灣上空一次，但我國基地台至今都沒有收到衛星傳回地面的訊號。不過有國外基地台收到訊號，負責研製衛星的中央大學表示，將重新檢視地面設備，今晚再嘗試與衛星聯絡。

中央大學太空系主任趙吉光表示，中大研製的衛星「飛鼠」升空後，他們收到資料，證明飛鼠的健康狀態良好。台灣接收站目前沒聯絡上衛星，但許多國家幫忙聯絡，目前包括澳洲、新加坡、德國等歐洲國家共數十國都有聯絡上衛星。中大目前評估，可能是地面設備出問題，他們正重新檢視天線等設備。

24日發射的兩顆衛星都由國內學研單位和業者研製，並無專款，而是團隊運用科技部、教育部高教深耕等計畫的經費投入研發，每顆斥資逾千萬元。第一顆衛星是中央大學製作的「飛鼠」，用於觀測電離層電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，有助改善GPS誤差，提升行動導航功能。第二顆是民間公司騰暉等單位製作的「玉山」，能追蹤全球船隻航行軌跡，增進交通安全。

按科技部提供資料，兩顆衛星準備發射時即一波多折，原定台灣時間21日晚間發射，但先後因火箭安全檢查期程延後、位在美國佛羅里達州的發場天候不佳等因素，一連延期三次，終於在24日發射升空。我國兩顆衛星與其他國家的141顆衛星一起升空，發射後1小時，衛星即在525公里高空處脫離火箭，從休眠狀態啟動，陸續佈署到軌道。

太空中心計算軌道運行時間，兩顆衛星昨天10時左右首度通過台灣上空，就發生台灣基地台收不到訊號的險境；衛星今晚再度通過時，學研團隊再次嘗試與他們產製的衛星連絡，仍收不到訊號。國家太空中心主任林俊良表示，一般衛星發射升空後，地面在二到三天內沒收到訊號，仍屬正常現象。

有關衛星為何與台灣失聯，林俊良舉例，「耳朵正對著喇叭時，聽得最清楚」，我們收不到衛星訊號，可能是因台灣接受衛星訊號的天線面盤沒有完全面向衛星，或是衛星在太空還轉得不夠久，它們的太陽能電池還沒吸收足夠太陽能，以致電力微弱。立方衛星體積遠比日前發射的福衛五號、福衛七號小，確實也較難從地面捕捉行蹤。