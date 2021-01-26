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家樂福全台132店舖防疫再升級 每週閉店消毒、設置社交距離地貼

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福宣布全台66家量販分店、66家便利購超市，即日起實施防疫消毒新準則。圖／家樂福提供
家樂福宣布全台66家量販分店、66家便利購超市，即日起實施防疫消毒新準則。圖／家樂福提供

近期本土疫情升溫，家樂福因應疫情現況，宣布全台66家量販分店、66家便利購超市，共132家店，即日起實施防疫消毒新準則。

針對全台量販分店，共列出20項準則，全台超市分店即日起也將依照店內相關設置，實施其中13項準則。包括：電梯及手扶梯、手推車/手提籃/手拉籃、顧客廁所、育嬰室及顧客休息區、顧客置物櫃、員工休息室/置物櫃及員工廁所等處皆基本4小時內消毒1次，顧客廁所更會針對門把/水龍頭等設備噴撒酒精消毒、育嬰室及顧客休息區並設有消毒與保持社交距離公告，顧客休息區廁所內也設有酒精供顧客自主消毒，量販店還會在每週設一時段閉店全館消毒。

顧客進入賣場需量額溫並全程配戴口罩、如顧客賣場內脫下口罩及時勸導，屢勸不聽將請離賣場，並於賣場入口及生鮮區皆提供顧客酒精自動消毒器並提供一次性手套使用。

電梯內則備有充足酒精與保持電梯內社交距離公告、生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板並設防疫公告「保持社交距離，用餐完畢立即消毒」、賣場冷凍冷藏櫃把手每1小時消毒1次、收銀線輸送帶設防疫公告協助顧客消毒、自動結帳機在顧客使用完畢後由專人立即消毒設備；另外，在賣場入口/家電櫃台/生鮮磅秤/收銀線/服務中心/自助包裝區設有保持社交距離1.5公尺地貼、賣場內亦規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離。

家樂福宣布全台66家量販分店、66家便利購超市，即日起實施防疫消毒新準則。圖／家樂福提供
家樂福宣布全台66家量販分店、66家便利購超市，即日起實施防疫消毒新準則。圖／家樂福提供

社交距離 酒精 家樂福

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