快訊

護國神山弱掉了？台積電飆上670元卻重挫 專家揭2因素

押寶台股彈！3檔「台灣50」概念ETF 零股創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台21線中潭公路建置區段測速 下月驗收後將正式啟用

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台21線埔里鎮桃米路段行駛車輛，經常在下坡路段超速，南投交通隊已建置區段測速設備，下月可啟用。圖／南投縣警局交通隊提供
台21線埔里鎮桃米路段行駛車輛，經常在下坡路段超速，南投交通隊已建置區段測速設備，下月可啟用。圖／南投縣警局交通隊提供

台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速行駛，影響附近居民與道路交通安全迭為民眾反映，南投縣警局去年起，啟動區段測速作業，預計於今年2月底完工，採用台製廠商研發設備，除原有設置的固定式測速照相桿外，也不定期規劃移動式測速執法。

南投縣警局交通隊表示，選擇台21線51.2公里至53.9公里的下坡路段，多彎道且長下坡，因而向交通部提出需求，爭取400萬元經費補助，設置區間測速執法設備，在長2.7公里的下坡易肇事路段，利用新型影像辨識技術，進行區間測段，未來將針對往來違規車輛進行拍照後，再逕行舉發。

交通隊統計，中潭公路是往來埔里至魚池前往日月潭風景地區重要道路，近3年來，埔里鎮桃米路段共發生7例超速失控翻車及自撞護欄死亡事故，另受傷事故則發生163件，因超速行駛導致意外迭出不窮，過去因執法地點及時間，無法全天候配置警力進行執法，因而決定善用科學儀器交通執法專案，以科技輔助系統設備，取代執法人力。

交通隊交安組長李安景指出，區間測速設備現仍在建置中，預計今年2月可建置完成並驗收，待經濟部標準局檢驗合格後，會再另行公告，請民眾仍須依速限行駛，同時並有上路執法前宣導期，有關網路民眾謠傳已開始上路拍照，屬不實訊息，請勿再轉傳。

台21線埔里鎮桃米路段行駛車輛，經常在下坡路段超速，南投交通隊已建置區段測速設備，下月可啟用。圖／南投縣警局交通隊提供
台21線埔里鎮桃米路段行駛車輛，經常在下坡路段超速，南投交通隊已建置區段測速設備，下月可啟用。圖／南投縣警局交通隊提供

測速 埔里 事故

延伸閱讀

雪白瀑布+粉色旋風！南投「草坪頭櫻花、桃李花海」一次看，加碼周邊景點懶人包

拆BMW測速防護罩致大燈閃爍 車主留言寫體驗控甩鍋遭訴

嘉義水上新設測速照相桿　去年共取締近萬件躍居全縣第一！

竹市都城隍廟廣場將科技執法 取締中山路並排停車

相關新聞

成人頻道SWAG擬真捷運車廂拍片 北捷無法提告原因曝光

成人頻道SWAG，為了向經典致敬，推出「捷運系列」影片，並擬真打造台灣捷運車廂，讓民眾看到驚呼「是在末班車拍攝影片？」針...

防疫再加強 台南明天起到2月底醫院禁探病

因應疫情，台南市衛生局要求台南市各醫院與長照機構，從明天起到2月底，都禁止探訪，除了加護病房與安寧病房視病情需求，可經醫...

彰化去年出生率奪冠 網友：沒發展還是搬出去

據內政部統計，2020年國內出生率最高的縣市，由彰化縣奪冠，彰化縣府分析，彰化有全國最高的生育津貼每胎3萬元，加上近年...

飛鼠、玉山衛星仍失聯！中大：重新檢視地面設備

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」24日晚上11時由美國火箭公司Space X的火箭「獵鷹九號」搭載升空，國家太空中...

家樂福全台132店舖防疫再升級 每週閉店消毒、設置社交距離地貼

近期本土疫情升溫，家樂福因應疫情現況，宣布全台66家量販分店、66家便利購超市，共132家店，即日起實施防疫消毒新準則。

台21線中潭公路建置區段測速 下月驗收後將正式啟用

台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速行駛，影響附近居民與道路交通安全迭為民眾反映，南投縣警局去年起，啟動區段測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。