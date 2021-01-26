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台21線中潭公路建置區段測速 下月驗收後將正式啟用
台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速行駛，影響附近居民與道路交通安全迭為民眾反映，南投縣警局去年起，啟動區段測速作業，預計於今年2月底完工，採用台製廠商研發設備，除原有設置的固定式測速照相桿外，也不定期規劃移動式測速執法。
南投縣警局交通隊表示，選擇台21線51.2公里至53.9公里的下坡路段，多彎道且長下坡，因而向交通部提出需求，爭取400萬元經費補助，設置區間測速執法設備，在長2.7公里的下坡易肇事路段，利用新型影像辨識技術，進行區間測段，未來將針對往來違規車輛進行拍照後，再逕行舉發。
交通隊統計，中潭公路是往來埔里至魚池前往日月潭風景地區重要道路，近3年來，埔里鎮桃米路段共發生7例超速失控翻車及自撞護欄死亡事故，另受傷事故則發生163件，因超速行駛導致意外迭出不窮，過去因執法地點及時間，無法全天候配置警力進行執法，因而決定善用科學儀器交通執法專案，以科技輔助系統設備，取代執法人力。
交通隊交安組長李安景指出，區間測速設備現仍在建置中，預計今年2月可建置完成並驗收，待經濟部標準局檢驗合格後，會再另行公告，請民眾仍須依速限行駛，同時並有上路執法前宣導期，有關網路民眾謠傳已開始上路拍照，屬不實訊息，請勿再轉傳。
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