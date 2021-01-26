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鵝鑾鼻試辦自行車收費入園 但只供與車拍照園內勿騎乘
墾丁國家公園是環島單車族尋幽訪勝的熱門地，因適逢疫情期間人氣下跌，墾管處為鼓勵車友造訪各景點並配合交通部推動自行車旅遊年，選定位於省道26線旁的知名鵝鑾鼻風景區，自2月1日起至12月31日試辦自行車友牽車購票入園，滿足車友與愛車與有「東亞之光」之稱的白色燈塔合照心願。
墾管處說，為鼓勵單車族走入國家公園各旅遊景點，在鵝鑾鼻風景區試辦自行車友牽車購票入園，全票60元，自行車加收半票30元，為維護遊客安全，園內一律禁騎，車友可循指定步道牽至鵝鑾鼻燈塔前拍照留念，勿進入其他步道，燈塔旁並設有專用自行車架，停妥後可暢遊燈塔園區和周邊嶙峋的奇岩聳崖和海蝕地形。
墾管處試辦自行車友牽車購票入園，車友正反意見都有；持正面看法吳姓車友說，2021年是交通部自行車旅遊年，車友想和愛車在景區合影，因景點未開放單車進入無法如願，停門外怕被偷，自行車半票收費也算合理；也有車友認為政府既然鼓勵全民單車遊，不該再收單車費，要求入園步行牽車，更是對車友不友善的作法，園內才能自在享受慢騎。
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