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農民搶種高麗菜連兩旬「紫燈」 農糧署急籲勿追價

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高麗菜示意圖。圖／農糧署提供
高麗菜示意圖。圖／農糧署提供

農糧署今天表示，去年12月底至今年1月因為連續3波寒流，高麗菜生育延緩，加上民生火鍋熱食需求增加，加乘效應造成市場高麗菜價漲，農民種植意願也跟著增加。依據供苗預警系統資料，今年1月上旬、中旬高麗菜種苗供應量均達700萬株以上，連續2旬爆紫燈，已經透過官網、FACEBOOK、LINE及簡訊等多媒體管道發布宣導訊息，呼籲農民不要追價、分批減種，以確保合理收益。

農糧署說明，近期受連續3波寒流影響，高麗菜市場交易熱絡，台北果菜批發市場本年1月1日至25日平均交易價格每公斤27元，較去年同期每公斤11.4元增加180%，農民種植高麗菜意願大增。

農糧署提醒，高麗菜種植後於正常天候下需要60至70天才可採收，採收期適逢春耕且氣候溫暖，產量較冬季增加約2成以上，加上其他蔬菜供應充裕，常有產銷壓力。近5年台北果菜批發市場3月中、下旬甘藍平均交易價格每公斤7.7、9.7元，收益可能未如預期，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，以確保收益。

農糧署呼籲農民不要搶種高麗菜。圖／農糧署提供
農糧署呼籲農民不要搶種高麗菜。圖／農糧署提供

高麗菜 農民 農糧署

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