彰化去年出生率奪冠 網友：沒發展還是搬出去

據內政部統計，2020年國內出生率最高的縣市，由彰化縣奪冠，彰化縣府分析，彰化有全國最高的生育津貼每胎3萬元，加上近年積極打造友善育兒，不無增加年輕人生育的意願；房產專家認為彰化存款上億元的富豪就超過700位，有家族長輩資產撐腰，讓年輕人有敢生的本錢，但不少在地人並不贊同。

彰化生育率在2018年、2019年都是全國第三名，去年以9.53‰躍升冠軍，不過從統計數據來看，彰化縣在2004年出生人數有2萬多人，2020掉到只剩1萬2千多人，逐年遞減，彰化縣府民政處長賴致富說，出生人數下滑是各縣市都面臨的問題，彰化推生育津貼鼓勵下穩住生育率，出生人數下滑的幅度相較於外縣市沒那麼大。

彰化縣府社會處長王蘭心表示，並非是單一原因讓出生率穩定，縣府鼓勵生育，也創造友善的育兒環境，開辦公設民營托嬰中心，提供普及化、平價化的0到2歲的育兒環境，在3到6歲建置非營利幼兒園與準公托，降低年輕人的照顧負擔，縣長也重視青年議題，讓年輕人願意返鄉或留鄉就業。

彰化出生率雖全國最高，但總人口數下滑恐怕不可逆，彰化過去號稱130萬人口大縣，近10年來，滑落到126萬人，最主要是遷到縣市人口有增無減，社會人口流失下，讓總人口數持續下滑。

彰化市一名中醫師說，看到不少年輕夫妻因家中經營事業或繼承家業，家裡鼓勵下勇於生育，提早為生孩子來調養身體。房地產專家也分析彰化房價親民、年輕人有家族資產支持，也促使生育意願相較高。

有網友認為，每年初就學人口一直縮減，「在彰化生又怎樣？」如果父母在彰化賺不到錢還不是會去外縣市發展，小孩不是隔代教不然就是跟著父母轉到外縣市念書。

網友說，彰化大多都和爸媽一起住，彰化居家幾乎都是透天厝，房子省了，托育也省了。但有網友酸，「彰化的房價哪裡親民？生活機能沒有長進，房價卻一直漲進。」