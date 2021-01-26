疫情升溫花季照辦 北市府定時公布現場人潮顧防疫

疫情升溫，北投三層崎花季今照常開幕，接下來還有月底內湖樂活夜櫻季、2月5日的陽明山花季等；面對即將到來的賞花人潮，北市府密集開會做出相關防疫作為。副市長彭振聲表示，各項活動都會依照防疫SOP處理，包括量體溫、噴酒精、戴口罩、保持社交距離等，一方面加強防疫，一方面促進觀光經濟，讓市民有休閒活動的去處。

儘管花季到來，但配合防疫，民眾前往賞花除戴口罩、酒精消毒之外，北市府也將在工務局官網，直播現場花況，至於30日登場的內湖夜櫻祭將取消開幕活動，市長柯文哲沒有相關宣傳活動，而下個月登場的陽明山花季，目前還在評估相關因應，預計這週末會有結果。

彭振聲表示，最近的花季開幕儀式都不如以往，把規模縮小，但還是希望宣傳花季讓更多人知道，畢竟很多民眾到了過年都會出遊，希望國人可以在台北市內各地賞花，也期盼今年三層崎花海可以超越去年20萬的打卡人次。

另外，夜櫻季確定取消開幕活動，彭振聲說，已經不搭棚上台致詞，柯市長會直接到現場看過一遍，然後宣傳活動；至於2月5日的陽明山花季，還要等這週開完會後，才會決定是否取消開幕或縮小規模。

工務局表示，公園處會定時在「公園新花漾」Facebook粉專上公布各個賞花現場的人潮。像是三崎層公園沒有監視器，一天會派員2次到現場拍照，回報現場人潮，讓民眾自行決定是否前往；夜櫻季則是會在上午1次、下午2次，用監視器截圖回報人潮與花況，晚上提早至8點關燈，就不會有人來賞花。

至於相關防疫措施要如何進行？工務局表示，內湖夜櫻季和北投三崎層都會擺放酒精，入口處也會有感熱儀量測體溫，並播放大聲公，提醒民眾注意防疫，要多洗手、戴口罩，並與人保持1公尺以上的社交距離，避免群聚感染。