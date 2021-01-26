國合會海外實習計畫新增環境永續領域 5月開放報名

國際合作發展基金會副秘書長李栢浡今天表示，國合會將於今年5月開放第三屆大專青年海外技術協助服務計畫報名，實習場域增加為14國，預計將開放28名實習員額，也新增環境領域實習機會。

李栢浡今天在外交部例行記者會上表示，國合會自2019年起，開始推動大專青年海外技術協助服務計畫，提供了我國青年學子國際場域實習機會，今年服務計畫將於5月開放報名，實習國家包含巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯等國家，除了原有的農園藝、畜牧、水產養殖、西班牙語、企管行銷等領域之外，今年新增環境領域實習機會。

李栢浡表示，以國合會環境類計畫為例，主要目的在於協助友邦及友好國家因應氣候變遷、全球暖化及溫室氣體排放等問題，國合會透過結合我國於農業、氣象、防災等領域之發展經驗與科技工具，為夥伴國進行技術協助與能力建構，強化其在氣候變遷下調適及防減災能力、建立產業永續發展及消費模式，並利用科技落實資源永續管理及提升災後復原與環境調適能力。

李栢浡表示，國合會目前正招募今年「海外服務工作團」第一梯次長期志工暨專案志工招募，即日起開放線上報名至2月22日截止，這梯次將招募具教育、資通訊、公衛醫療、農業、翻譯、木工等專長的志工，服務時間為6個月到1年不等，歡迎有意願從事海外志願服務的民眾踴躍報名。

李栢浡表示，國合會海外服務工作團自1996年開辦，迄今已派遣超過780人次志工遠赴43個國家服務。每位志工不僅將台灣經驗帶到服務國家與其分享，完成服務後，也將跨文化經驗帶回國內，讓台灣的多元社會內涵更豐富。