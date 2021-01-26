風速偏弱擴散條件差 雲嘉南一片紅害

今天南部空氣品質不佳，到了中午雲嘉南各測站都達到紅色警示，環保署預報指出，主要是風速偏弱，擴散條件差，汙染物累積於近地表造成。

今晚起因東北季風增強，擴散條件將逐漸好轉，27、28日雲嘉南將為橘色提醒等級。

台南市區測站及嘉義市測站今天凌晨兩點起達到紅色警示，陸續有其他測站也達到紅色警示，而且範圍愈來愈廣，到了中午台南、嘉義、雲林全都淪陷，達到紅害標準。

連續兩個多星期以來南部地區不斷有紅害發生，有老師說，好在學校都已經放寒假，鬆了一口氣。

台南市環保局表示，由於中南部大氣相當穩定，海峽、西半部吹著微弱的北風，昨日累積的汙染物仍無法有效擴散，加上偏北風帶動汙染染物有往南移動趨勢，致使中南部地區空氣品質不佳。