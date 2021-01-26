影／最速修復術！古蹟壞了 我國AI「點雲」重現原始風貌

古蹟壞了，科技幫忙救回來！部分古蹟因戰爭、火災等因素損壞，原始設計圖也失傳，國研院國網中心建置「算圖農場」，運用結合AI的「點雲」技術，將雷射光打在建築上，計算收到反射光的時間差，用電腦建構出建築物的空間座標；接著分析建築物的數位照片，把正確顏色貼到正確位置上，在電腦上重現古蹟的3D模型。它所花的時間只有既有技術的六分之一。

國網中心表示，此技術已實際應用於新竹市日本海軍第六燃料廠新竹支廠，和台北市齊東詩舍之數位場景再造。新竹市副市長沈慧虹說，日本海軍第六燃料廠新竹支廠無法因修復而清場，還要配合廠內瀕臨絕種的蝙蝠作息，科技讓修復更順利。

國網中心藝術科技運算組組長郭嘉真說，現有修復古蹟技術常見的問題是軟體貼錯顏色，如容易搖晃的樹葉時常對應到天空顏色，形成有如降雪的現象，或是路過的人影殘留。

國網中心開發的「校正異常點雲資料」使用人工智慧技術，區分出顏色正常點雲與顏色異常點雲，完成辨別後，再以最近鄰回歸法及雷射反射強度進行校正，以顏色正常的點雲對顏色異常點雲重新著色，自動修正模型色彩，可將原本六個月的人工處理時間縮減為一個月。

國網中心表示，「點雲」是真實世界物體的空間維度數位記錄，由數百萬至數十億個點組成，每個點都是以「光達」 掃描量測物體，快速獲取該物體大量且精確的三維座標，將這些點在電腦中結合，即可建構該物體的立體模型；再結合彩色數位相片，將該物體的正確顏色貼到正確位置，即可在電腦中建置跟真實物件相仿的數位立體模型。點雲技術可運用於古蹟維護、建築工程、自動駕駛、數位城市等廣泛領域。

國網中心說，此技術正在申請台灣及美國專利，除已建置於雲端算圖農場做為點雲解算的加值服務，讓有點雲模型修正需求的客戶可以透過平台，結合高速運算優勢自動優化點雲的呈現。國網中心未來也希望能技術授權給點雲軟體研發業者、光達系統廠商、掃描量測廠商、空間資訊應用業者等，協助我國點雲技術全面升級。