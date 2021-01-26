高鐵延伸宜蘭站址決定設哪？ 鐵道局：7月底前給答案

北北基軌道路網政策溝通平台去年10月拍板，北宜高鐵選定遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭行車時間17分鐘，不過宜蘭端站址尚未決定。交通部鐵道局去年12月31日將綜合規畫報交通部，面對宜蘭站址是否有定案，鐵道局今天說，7月底前會有答案。

鐵道局先前透露，選羅東站最遠，所以整體經費最高；南港到宜蘭是56.4公里，四城是47.4公里，到宜蘭縣政中心是60.4公里，到羅東則是67.4公里。行車時間原先預估南港到宜蘭是17分鐘，鐵道局說不管選哪個站址，誤差都不大。

針對宜蘭縣政府希望設在縣政中心，鐵道局當時僅說各有利弊，宜蘭跟羅東是既有台鐵大站，轉乘便利，但腹地關係未來拆遷量大；四城跟縣政中心周邊聚落少，有發展成新市政中心可能，考量鄰近宜蘭科學園區，縣政中心又優於四城站。

交通部長林佳龍今天偕同三位次長、各局處首長，召開新春記者會。面對媒體詢問高鐵延伸宜蘭的站址問題，林佳龍說，綜規已經提出，鐵道局提出四個場站做各種評估，要等資料都完整材會循行政程序決定，還言之過早。四個都列入選項，就一視同仁，評估各項利弊得失。

鐵道局長胡湘麟說，高鐵延伸宜蘭站址，目前規畫報告已到行政院裡面，宜蘭站雖然在去年12月有跟宜蘭了解意願，但高鐵車站設立位置除了牽扯到宜蘭跟東部地區發展，還有車站跟市區發展連結，聯外道路也要考慮。綜合規畫報告後面還有環評程序，預計在相關程序報院做完。推估可在半年內完成，最晚7月底前會提出。

至於高鐵延伸屏東，胡湘麟說，屏東站設址六塊厝，將與相關單位協調，科技部、經濟部等，持續在六塊厝辦理。預估綜合規畫將在2月招標，4月開始進行。

媒體也問，高鐵買新車，廠商報價比預期高，系統都是日本新幹線，有沒有其他解套辦法？還是只能被廠商掐死？

林佳龍說，商業行為不只限定日本，也要爭取其他國家採購，需要邀標。至於價格，因為高鐵跟日本新幹線方面，對計算沒辦法達成共識，差距有縮小，但對我方來講還是太高。

林佳龍說，高鐵後續會根據市場情況去採購跟修正。時間上沒有馬上要新的列車，但基於未來營運發展需要，採購還是會持續進行。不想受限於賣方市場，但這之間怎麼得出合理標案，還有一些溝通跟要做協調的，高鐵持續進行。