快訊

直播／境外+1！40多歲台男墨西哥確診 緊急醫療專機返台

「我看倒有點像舊冰箱」：抒情太多、溝通太少的國文教育

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵延伸宜蘭站址決定設哪？ 鐵道局：7月底前給答案

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
宜蘭高鐵站四個候選站址（圖紅點處），由北而南分別是：四城、宜蘭站、宜蘭縣政中心、羅東站。圖／擷自google map
宜蘭高鐵站四個候選站址（圖紅點處），由北而南分別是：四城、宜蘭站、宜蘭縣政中心、羅東站。圖／擷自google map

北北基軌道路網政策溝通平台去年10月拍板，北宜高鐵選定遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭行車時間17分鐘，不過宜蘭端站址尚未決定。交通部鐵道局去年12月31日將綜合規畫報交通部，面對宜蘭站址是否有定案，鐵道局今天說，7月底前會有答案。

鐵道局先前透露，選羅東站最遠，所以整體經費最高；南港到宜蘭是56.4公里，四城是47.4公里，到宜蘭縣政中心是60.4公里，到羅東則是67.4公里。行車時間原先預估南港到宜蘭是17分鐘，鐵道局說不管選哪個站址，誤差都不大。

針對宜蘭縣政府希望設在縣政中心，鐵道局當時僅說各有利弊，宜蘭跟羅東是既有台鐵大站，轉乘便利，但腹地關係未來拆遷量大；四城跟縣政中心周邊聚落少，有發展成新市政中心可能，考量鄰近宜蘭科學園區，縣政中心又優於四城站。

交通部長林佳龍今天偕同三位次長、各局處首長，召開新春記者會。面對媒體詢問高鐵延伸宜蘭的站址問題，林佳龍說，綜規已經提出，鐵道局提出四個場站做各種評估，要等資料都完整材會循行政程序決定，還言之過早。四個都列入選項，就一視同仁，評估各項利弊得失。

鐵道局長胡湘麟說，高鐵延伸宜蘭站址，目前規畫報告已到行政院裡面，宜蘭站雖然在去年12月有跟宜蘭了解意願，但高鐵車站設立位置除了牽扯到宜蘭跟東部地區發展，還有車站跟市區發展連結，聯外道路也要考慮。綜合規畫報告後面還有環評程序，預計在相關程序報院做完。推估可在半年內完成，最晚7月底前會提出。

至於高鐵延伸屏東，胡湘麟說，屏東站設址六塊厝，將與相關單位協調，科技部、經濟部等，持續在六塊厝辦理。預估綜合規畫將在2月招標，4月開始進行。

媒體也問，高鐵買新車，廠商報價比預期高，系統都是日本新幹線，有沒有其他解套辦法？還是只能被廠商掐死？

林佳龍說，商業行為不只限定日本，也要爭取其他國家採購，需要邀標。至於價格，因為高鐵跟日本新幹線方面，對計算沒辦法達成共識，差距有縮小，但對我方來講還是太高。

林佳龍說，高鐵後續會根據市場情況去採購跟修正。時間上沒有馬上要新的列車，但基於未來營運發展需要，採購還是會持續進行。不想受限於賣方市場，但這之間怎麼得出合理標案，還有一些溝通跟要做協調的，高鐵持續進行。

高鐵延伸宜蘭 鐵道 林佳龍

延伸閱讀

基隆唯一區間測速裝好未用？ 交通隊：產地非中國

救觀光／今年還推自由行補助？ 林佳龍：預算緊先評估

桃機去年虧19億還有年終拿？ 林佳龍：希望可彈性放寬

影／疫情擴大升溫 雙鐵是否擴大管制明天決定

相關新聞

救觀光／今年還推自由行補助？ 林佳龍：預算緊先評估

衛福部桃園醫院群聚感染情況不斷擴大，也連帶衝擊國內觀光信心，儘管春節將屆，交通部又祭出春節孝親專案、冬季團體旅遊補助等補...

好市多「澳洲火腿片」驗不過 「越南生蚵」藏諾羅病毒

衛福部食藥署今公布邊境查驗違規名單，驚見好市多自澳洲進口的燻烤去骨火腿片，驗出亞硝酸超標，多達960公斤遭退運銷毀。另外...

醫護防疫辛勞喊加薪！中國附醫董座蔡長海：研擬中

防疫嚴峻，辛苦的醫護人員喊加薪。台中市衛生局長曾梓展說，市府曾考量是否在過年期間給防疫相關人員一些獎金，但因涉及層面很廣...

風速偏弱擴散條件差 雲嘉南一片紅害

今天南部空氣品質不佳，到了中午雲嘉南各測站都達到紅色警示，環保署預報指出，主要是風速偏弱，擴散條件差，汙染物累積於近地表...

影／最速修復術！古蹟壞了 我國AI「點雲」重現原始風貌

古蹟壞了，科技幫忙救回來！部分古蹟因戰爭、火災等因素損壞，原始設計圖也失傳，國研院國網中心建置「算圖農場」，運用結合AI...

高鐵延伸宜蘭站址決定設哪？ 鐵道局：7月底前給答案

北北基軌道路網政策溝通平台去年10月拍板，北宜高鐵選定遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭行車時間17分鐘，不過宜蘭端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。