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南投縣限縮每日探病只有1時段 降低交叉感染

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局宣布縣內10家醫院每日探病僅提供1時段，皆採預約制，探病前務必先與護理站聯繫。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局宣布縣內10家醫院每日探病僅提供1時段，皆採預約制，探病前務必先與護理站聯繫。記者黑中亮／攝影

鑑於新冠肺炎疫情在桃園地區已有院內感染群聚發生，南投縣衛生局宣布縣內10家醫院每日探病僅提供1時段，大多從每日11時起開放一般、加護、呼吸照護病房探病，強化醫療院所門禁管制措施外，同時限1位陪病人員，須配戴陪病證，探病限定2人，並實聯制登記。

南投縣衛生局指出，部立南投醫院、草屯療養院、埔里基督教醫院3家區域醫院，每日探病時段從上午11時起，只開放30分鐘探病外，中榮埔里分院、佑民醫院、曾漢棋綜合醫院、中國醫大學附設草屯分院、竹山秀傳醫院、東華醫院及南投基督教醫院探病時段各有不同，但皆採預約制，探病前務必先與護理站聯繫。

經統計後，南投縣10所醫院為維護醫療防疫量能，不僅訪客探病每日固定為1時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，陪病者含照顧服務員以1名為原則，住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，衛生局提醒民眾避免出入醫院，降低交叉感染風險。

南投衛生局表示，有關探病時間及各醫院防疫管制措施，將於衛生局網站及各醫院網站、出入口及公告處公告，請民眾防疫期間配合規定，探病盡量採取視通訊關懷，可避免增加醫護負擔。

南投縣衛生局宣布縣內10家醫院每日探病僅提供1時段，皆採預約制，探病前務必先與護理站聯繫。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局宣布縣內10家醫院每日探病僅提供1時段，皆採預約制，探病前務必先與護理站聯繫。記者黑中亮／攝影

衛生局 埔里 新冠肺炎

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