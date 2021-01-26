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好市多「澳洲火腿片」驗不過 「越南生蚵」藏諾羅病毒

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多進口的澳洲火腿片檢驗不合格。圖／食藥署提供
好市多進口的澳洲火腿片檢驗不合格。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布邊境查驗違規名單，驚見好市多澳洲進口的燻烤去骨火腿片，驗出亞硝酸超標，多達960公斤遭退運銷毀。另外，不分公司、由越南進口的鮮蚵，多達五批、五千多公斤，都驗出吃了會上吐下寫的諾羅病毒，也全數遭退運銷毀。

食藥署上午公布共有29項不合格食品名單，包括自中國大陸進口的花椒、孜然、日本進口的焙茶、越南的鮮蚵、澳洲進口的火腿片等。

其中，好市多從澳洲進口的「TIBALDITibaldi燻烤去骨火腿片」，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，准用亞硝酸鹽類保色劑用量以二氧化氮殘留量計算僅能每公斤0.07克以下，但卻檢出每公斤有0.09克超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，亞硝酸鹽是合法的食品添加物，可抑制肉毒桿菌，也可作為肉品的保色劑，但有限量。

另外，包括自越南進口的鮮蚵，包括森杉國際貿易有限公司進口一批35公斤、海欽海產行進口一批2040公斤、承昆企業有限公司一批32.5公斤，以及升邦新創物業開發股份有限公司進口兩批，分別為1600 和1440公斤，共五批、總計5147.5公斤，都驗出諾羅病毒陽性，全數退運或銷毀。

陳慶裕表示，包含這次查獲的五批，過去六個月越南進口的鮮蚵已累計有10批檢出諾羅病毒陽性。因此除了針對越南進口的鮮蚵加強抽驗比率外，也已於今年初正式通知越南政府，要求他們提出預防措施；若2月22日前未提出，則不排除考慮祭出禁止進口的手段。

另外，自日本進口的焙茶包、超值掛川茶、京都抹茶加靜岡茶、玄米茶包等也都查出農藥茶標，且皆由台北市昇洋物流股份有限公司進口。陳慶裕說，該公司六個月內已累計六次違規，因此被列為逐批查驗的對象。

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