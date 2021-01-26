超猛！蘭嶼豬冷凍精液15年 3母豬順利懷孕產14頭仔豬
以首批民國94年凍存蘭嶼豬冷凍精液進行測試，15年解凍後精液仍保有如新鮮狀態之精子活力，選擇3頭繁殖性能佳之母豬，以人工授精方式配種，順利懷孕並生產仔豬14頭。
台東種畜繁殖場主任章嘉潔表示，蘭嶼豬具有野性，精液採集較為困難，且豬的精液細胞膜，對低溫更為敏感，今年台灣取得國際肥豬研討會，特別將15年前的冷凍精液解凍後來實驗受孕效果，讓台灣在保種研究的成果被世界看到。
畜試所黃振芳所長表示：蘭嶼豬，屬於臺灣特有本土豬種，民國99年英國 Larson博士帶領歐盟團隊，遍佈世界收集家豬與野豬樣本進行比對分析，發現蘭嶼豬的遺傳物質非常獨特，屬於古老之豬種。
畜試所設置「種原中心」，為執行超前部署「種原的冷凍方舟」，將本地種家畜禽遺傳資源予以冷凍保護，避免珍貴遺傳資源流失，而冷凍精液製作亦為保種項目之一，並在民國 94年自國外引進電腦程式溫度控制儀，確保降溫過程條件，克服過去人為操作之不足，大幅提升豬冷凍精液解凍後精液品質。
黃振芳表示，台灣從40年前從蘭嶼引種蘭嶼豬到台東保種，今年首度將保種的蘭嶼豬送回蘭嶼深具意義，因應國際疫情嚴峻，為避免疫情入侵讓本土豬種消失，此刻正加速蘭嶼豬種原保存工作。
15年後研究證明冷凍精液保存及復育效果無虞，是生殖細胞冷凍保存及活化運用之例，也顯示家畜種原保存工作之成效。這項技術可保有族群的遺傳資源，不只是「台灣國寶」蘭嶼豬，也可運用在黑豬品種以及洋豬品種，對於生物多樣性的保護有很大的幫助。
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