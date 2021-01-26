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減重的人吃香蕉？營養師建議選青色未成熟的青蕉

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
香蕉。記者胡蓬生／攝影
香蕉。記者胡蓬生／攝影

吃水果有益健康，生活中常見的香蕉常是國人減肥計畫中的重要水果，但也有人對香蕉有意見，認為香蕉高糖高熱量不利減重，減肥的人到底該不該吃香蕉呢？衛福部苗栗醫院營養師李孟穎指出，營養諮詢門診中不時有民眾提出這類問題，一名女性減重者甚至吐露「香蕉讓我好煩惱！」心聲，因為她每餐都吃香蕉，起初體重好像減了些、排便也順暢許多，但一段時間後體重停滯，甚至增加，為此感到困惑與煩惱，究竟吃香蕉減重好還是不好？

李孟穎指出，香蕉富含膳食纖維、抗性澱粉、維生素B、維生素C、鉀、鎂等礦物質，膳食纖維可促進腸胃蠕動、改善便秘、清除宿便；抗性澱粉會產生飽足感，可減少正餐及點心攝取，同時也有助於腸道保健、血糖、體重控制，但抗性澱粉存在於青色未成熟的香蕉裡，隨著香蕉熟成抗性澱粉變少、糖份變高，所以想要減重的朋友要選擇未成熟的青色香蕉，才有這樣功效，雖說抗性澱粉有助體重控制，仍需注意熱量攝取，香蕉每根約90大卡，大量食用反而會攝取過多熱量，造成肥胖及腸胃不適。

運動前補充一份香蕉，可避免因低血糖造成的體力不支而影響運動成效，但香蕉同時也是高糖份、高鉀水果，有腎臟疾病、血脂異常及糖友請謹慎食用，不建議把香蕉作為常態性攝取的水果，可多選擇低糖份、低熱量的水果如芭樂、蓮霧、蘋果、柳丁、小蕃茄、水梨等，輪流攝取。

她指出，根據國民飲食指南建議，水果每天攝取為2至3份，每次攝取量為一個拳頭大小，切忌不要一次吃完整天的水果量，應平均分散在三餐攝取，可減少餐間攝取零食的機會，達到體重控制的目的。想減重必須做好飲食控制，建議參考國健署公布的「我的餐盤」，多選擇未精製的原型食物、避免油煎油炸及加工烘焙製品，並選擇新鮮未調理、醃製的食材，才是通向健康減重的不二法門。

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