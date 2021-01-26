救觀光／今年還推自由行補助？ 林佳龍：預算緊先評估

衛福部桃園醫院群聚感染情況不斷擴大，也連帶衝擊國內觀光信心，儘管春節將屆，交通部又祭出春節孝親專案、冬季團體旅遊補助等補助方案，但反應依舊不熱烈，外界也關心，今年是否還有可能再推自由行補助？

對此，交通部長林佳龍表示，有請同仁研究，但這涉及到政院整體政策，目前紓困振興預算到六月，相關執行情況，政院也在了解中，是不是還有特別預算額度可以運用，還在了解。

林佳龍直言，我們現在預算很緊，也會先做些評估，但這必須要政院整體政策考量，以及考量相關預算來源。

目前觀光業我們已經轉到振興，有非常多新的方案會推出，像是主題旅遊、其他的創新遊程等，是不是還會以「個人補助」為對象，這涉及到金額比較大，我們會評估好建議，再和政院提出。

林佳龍也提到，現在疫情又有點升高，秋冬間的團體旅遊，包括春節疏運、孝親專案的申請案可能就沒有這麼多，自己也和觀光局同仁說，可以把運用的預算樽節下來，後續就可以投注在觀光產業 進一步振興。

由於國境持續嚴管，旅遊業備受衝擊，林佳龍日前受訪時曾提到，有跟勞動部長許銘春溝通，希望勞動部的基金能夠支持辦理，以協助觀光業者進一步提升員工素質。

對此，觀光局長張錫聰表示，導遊領隊補助方案已經提到勞動部，勞動部正在審核當中，最快下個月推動。