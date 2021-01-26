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疫情升溫觀光不樂觀 觀光局估：今年國際旅客不超過百萬

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
觀光局長張錫聰坦言，去年第一季因為疫情還好，該季來台旅客就有一百多萬，但全年也僅有137.7萬人次，今年預測樂觀值不高。圖／報系資料照
觀光局長張錫聰坦言，去年第一季因為疫情還好，該季來台旅客就有一百多萬，但全年也僅有137.7萬人次，今年預測樂觀值不高。圖／報系資料照

交通部觀光局統計，去年來台觀光客約137.7萬人次，不過如今隨著國內疫情升溫，連帶影響國內觀光旅遊業的狀況，今年國際觀光客情況恐怕會更慘。對此，觀光局長張錫聰表示，去年本來都有在討論國際旅遊泡泡，不過因為疫情起伏不定，隨著國際疫情升溫，後來都停擺，目前就是先做好相關準備工作。

對於今年國際觀光旅遊人次是否會下修？張錫聰坦言，去年第一季因為疫情還好，該季來台旅客就有一百多萬，但全年也僅有137.7萬人次，今年預測樂觀值不高，以目前每月平均兩萬多人來台，甚至還都是非觀光目的，今年預估不會超過百萬，不過最後還是要視國境是否解封而定。

實際上，受到疫情影響，桃園國際機場的旅客量也大幅下降，原本桃機是預估今年旅客量可達四千萬人次，外界也關心是否會再下修？

對此，民航局長林國顯表示，今年預算是在前年編列的，當時預估狀況比較好，所以立院審查時，希望下修四成，不過目前看起來，確實不見得理想。

林國顯也提到，前年桃機旅客量還有4800多萬人次，但去年僅剩500多萬人次。

疫情 桃機

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