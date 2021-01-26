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台北醫院出妙招 視聽障或語言不通者照Ｘ光也一次ok

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
部立台北醫院放射診斷科創新服務降低影像缺失率。前排右起為放射科主任許昭禹、院長鄭舜平、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林三齊。後排右起為放射師王瑞雄、放射師呂孟珊、技術長陳來發、放射師鄭建成、放射師王雅君。記者邱宜君／攝影
部立台北醫院放射診斷科創新服務降低影像缺失率。前排右起為放射科主任許昭禹、院長鄭舜平、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林三齊。後排右起為放射師王瑞雄、放射師呂孟珊、技術長陳來發、放射師鄭建成、放射師王雅君。記者邱宜君／攝影

大部分人都照過Ｘ光，聽從放射師口令，幾秒鐘就能完成。但如果是視障、聽障朋友，或是語言不通的外籍人士，就不是那麼簡單，如果因為吸氣沒吸飽、擺位不正、頭髮造成假影，就得重拍，導致額外的輻射暴露。

衛生福利部台北醫院因為鄰近工業區，長期服務不少外籍勞工，為了降低X光影項缺失率，在短短幾個月內設計出各項貼心的改善策略，將三成缺失率，成功降低至維持一成，放射診斷科團隊今也召開記者會，不藏私分享創意策略。

部立台北醫院放射診斷科放射師呂孟珊表示，經過分析發現，導致影像缺失的前三名問題包括吸氣沒吸飽、擺位不正、假影，高達三成影像品質不好。部立台北醫院放射診斷科技術長陳來發表示，吸氣吸飽可以把肺部撐開，影像診斷價值最高。

部立台北醫院放射診斷科主任許昭禹表示，一般來說會希望影像的缺失率在15%以下，雖然醫院評鑑沒有相關的要求，但是醫療團隊仍希望自我要求。

找到問題之後，放射診斷科團隊著手設計對策，包括透過多國語言告示牌、語音播放、觸覺震動與按鈕雙向回饋輔助器等，成功將吸氣沒吸飽的比率減少一半以上。至於擺位不正及假影，則透過使用輔助墊、加強查核擺位、使用開襟式病人袍等方式，影像品質也獲得顯著的改善。

部立台北醫院放射診斷科放射師王雅君表示，應用上述策略之後，影像缺失率從31%降低到12％，並且穩定維持。部立台北醫院放射診斷科放射師鄭建成表示，整個過程大約花了幾個月時間，希望這些方法能夠提供其他醫院參考，一起精進放射診斷醫療品質。

常見X光影像缺失。圖／部立台北醫院放射診斷科提供
常見X光影像缺失。圖／部立台北醫院放射診斷科提供

台北醫院 語言

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