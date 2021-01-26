台北醫院出妙招 視聽障或語言不通者照Ｘ光也一次ok

大部分人都照過Ｘ光，聽從放射師口令，幾秒鐘就能完成。但如果是視障、聽障朋友，或是語言不通的外籍人士，就不是那麼簡單，如果因為吸氣沒吸飽、擺位不正、頭髮造成假影，就得重拍，導致額外的輻射暴露。

衛生福利部台北醫院因為鄰近工業區，長期服務不少外籍勞工，為了降低X光影項缺失率，在短短幾個月內設計出各項貼心的改善策略，將三成缺失率，成功降低至維持一成，放射診斷科團隊今也召開記者會，不藏私分享創意策略。

部立台北醫院放射診斷科放射師呂孟珊表示，經過分析發現，導致影像缺失的前三名問題包括吸氣沒吸飽、擺位不正、假影，高達三成影像品質不好。部立台北醫院放射診斷科技術長陳來發表示，吸氣吸飽可以把肺部撐開，影像診斷價值最高。

部立台北醫院放射診斷科主任許昭禹表示，一般來說會希望影像的缺失率在15%以下，雖然醫院評鑑沒有相關的要求，但是醫療團隊仍希望自我要求。

找到問題之後，放射診斷科團隊著手設計對策，包括透過多國語言告示牌、語音播放、觸覺震動與按鈕雙向回饋輔助器等，成功將吸氣沒吸飽的比率減少一半以上。至於擺位不正及假影，則透過使用輔助墊、加強查核擺位、使用開襟式病人袍等方式，影像品質也獲得顯著的改善。