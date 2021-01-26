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喬裝成未成年買菸 業者違法賣菸比率高達37.1%

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
國民健康署署長王英偉、消費者文教基金會董事長黃怡騰共同呼籲，鼓勵業者對販菸員工進行相關教育。
國民健康署署長王英偉、消費者文教基金會董事長黃怡騰共同呼籲，鼓勵業者對販菸員工進行相關教育。

根據109年消費者文教基金會「喬裝測試業者違規賣菸調查」，去年4月至10月間，對全國22個縣市共抽測660家菸品販賣場所，包括連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤，「整體違法賣菸比率為37.1%」，較108年32.3%略高。國民健康署署長王英偉表示，對於商家未經查驗證件，就販售菸品給疑似未滿18歲顧客的情形，將列入年度稽查重點。

依國民健康署108年青少年吸菸行為調查，吸菸青少年取得菸品來源，以「自行購買」為主。國中生、高中職自行購買比率分別為45.4%、70.7%，國中生購菸場所以「雜貨店及傳統商店」、「檳榔攤」為主，高中職以「便利商店」為主。

為瞭解商家違規賣菸給未滿18歲者情形，國民健康署每年委託財團法人中華民國消費者文教基金會，安排年滿18歲工讀生穿著高中學生制服，以「喬裝測試」方式至販菸場所向業者買菸，測試業者是否拒絕賣菸。

消費者文教基金會董事長黃怡騰指出，調查顯示，菸品販賣場所違規率由高至低分別為，一般商店47.6%、檳榔攤41.6%、連鎖便利商店27.2%、連鎖超市或大賣場21%。他強調，100至109年各類販菸場所平均違規率雖呈現小幅波動，但長期呈現下降趨勢。

針對109年整體違法賣菸比率為37.1%，較108年32.3%略高，近年違規率呈現上下波動現象，黃怡騰指出，抽查到的業者教育訓練不一定足夠是可能的原因之一，未來將鼓勵業者對員工進行相關教育，法規上若罰則變高，對業者也有能起到一定的作用。

黃怡騰指出，商家務必落實販菸人員的教育訓練，青少年往往會因業者多方查詢，暴露身份，建議業者可「多問」，測試反應來判斷是否未成年。

黃怡騰建議，遇到身著學生制服或是需要確認年齡的顧客，落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，消費者若沒帶證件或不願意出示，就應拒絕販售菸品。

為增強執法性，黃怡騰表示，政府透過菸害防制法修法，擬將供應罰則由原先的1至5萬元調高為1至25萬元。

王英偉表示，我國吸菸者在18歲前就開始吸菸有超過63.6％，目前菸害防制法禁止供應菸品予未滿18歲者，對於商家未經查驗證件就販售菸品給疑似未滿18歲顧客的情形，將列入年度稽查重點。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

根據109年消費者文教基金會「喬裝測試業者違規賣菸調查」，去年4月至10月間，對全國22個縣市共抽測660家菸品販賣場所，包括連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤，「整體違法賣菸比率為37.1%」，較108年32.3%略高。圖／國民健康署提供
根據109年消費者文教基金會「喬裝測試業者違規賣菸調查」，去年4月至10月間，對全國22個縣市共抽測660家菸品販賣場所，包括連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤，「整體違法賣菸比率為37.1%」，較108年32.3%略高。圖／國民健康署提供
消費者文教基金會董事長黃怡騰建議，遇到身著學生制服或是需要確認年齡的顧客，落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，消費者若沒帶證件或不願意出示，就應拒絕販售菸品。
消費者文教基金會董事長黃怡騰建議，遇到身著學生制服或是需要確認年齡的顧客，落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，消費者若沒帶證件或不願意出示，就應拒絕販售菸品。

便利商店 制服

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