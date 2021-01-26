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空氣品質差透了！彰化沿海紅色警示要注意防範

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣沿海地區今天上午的空氣品質很差，呈現霧茫茫景象，據環保署監測資料，到中午為止，彰化縣四個測站中，已有大城及二林是紅色警示，彰化及線西則是橘色警示，環保局提醒民眾應注意防範。記者劉明岩／攝影
彰化縣沿海地區今天上午的空氣品質很差，呈現霧茫茫景象，據環保署監測資料，到中午為止，彰化縣四個測站中，已有大城及二林是紅色警示，彰化及線西則是橘色警示，環保局提醒民眾應注意防範。記者劉明岩／攝影

彰化縣沿海地區今天上午的空氣品質很差，據環保署監測資料，到中午為止，彰化縣四個測站中，已有大城及二林是紅色警示，彰化及線西則是橘色警示，彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，主要是因低風速，空氣擴散不良造成，預期要到28日才會改善，提醒民眾應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動。

到今天中午為止，彰化縣四個測站所測得 （AQI）空氣品質指標，大城是152、二林151均達紅色警示，而線西148也接近紅色警示，彰化是138橘色警示，整體而言，彰化縣的空氣品質不良。 　

彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，西部地區彰化以南的空氣品質不良，主要是低風速，空氣擴散不良，造成汙染物蓄積，依中央氣象局及環保署的資料，估計要到28日才會逐漸改善。　

尤鴻昌說 ，環保局已立即啟動相關緊急應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理，並加強稽查，並提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。

民眾可以利用空氣品質監測網資訊(網址：https://airtw.epa.gov.tw、「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw)查詢最新空氣品質變化，隨時留意空氣品質資訊。

彰化縣沿海地區今天上午的空氣品質很差，呈現霧茫茫景象，據環保署監測資料，到中午為止，彰化縣四個測站中，已有大城及二林是紅色警示，彰化及線西則是橘色警示，環保局提醒民眾應注意防範。記者劉明岩／攝影
彰化縣沿海地區今天上午的空氣品質很差，呈現霧茫茫景象，據環保署監測資料，到中午為止，彰化縣四個測站中，已有大城及二林是紅色警示，彰化及線西則是橘色警示，環保局提醒民眾應注意防範。記者劉明岩／攝影

空氣品質 環保署

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