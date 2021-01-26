與歐美同步新世代影像檢查 攝護腺腫瘤一次揪出

72歲陳姓患者，3年前曾因罹患攝護腺癌而接受摘除腫瘤手術，術後定期追蹤，去年底回診時發現攝護腺特異抗原(PSA)升高，進行傳統檢查卻沒發現有異狀，但在北部醫院進一步檢查發現攝護腺右邊骨盆腔1顆淋巴結轉移，再回到童綜合醫院求診，經泌尿科歐宴泉副院長診視後，建議轉至核子醫學科檢查進行奧攝敏全身正子影像(Axumin,18F-Fluciclovine PET scan)檢查評估，影像清楚發現右邊淋巴結不只1顆轉移，另外還有3顆微小且位置偏遠的轉移淋巴結，甚至左側恥骨還有骨轉移的情形。目前安排接受放射治療，治療狀況良好，PSA指數持續降低。

另有一位48歲吳姓患者，一年多前曾因攝護腺癌接受過手術，術後定期回診檢 查，去年進行PSA篩檢時發現指數高達160(40~49歲正常值應為2.5ng/ml以下)，副院長歐宴泉診視後建議進行奧攝敏全身正子影像檢查，精確發現除攝護腺長出腫瘤外，腫瘤還轉移到了肺、骨，立即安排進行放射治療，目前由放射腫瘤科主任葉啟源進行真光刀放射治療中。

歐宴泉表示，攝護腺癌已經是台灣男性癌症發生第5名，2016年新診斷個案為5359人，2017年新診斷個案為5866人(年增9.5%)，2018年新診斷個案為6644人(年增13.3%)，發生率還在持續上升中，雖然相較肺癌、食道癌等死亡率較高的癌症，攝護腺癌治療後有相對良好的預後，但也更需要長期追蹤及精準控制。

他說而目前臨床最常用的追蹤指標即為血液PSA指數，根除性攝護腺切除術後，一但有微量上升(0.2ng/ml)疑似復發或轉移狀況，就需更進一步安排詳細檢查。而傳統影像檢查對於微小的復發病灶，甚至其他身體部位遠端轉移，有其限制，依據2020年11月最新版美國國家癌症網絡治療指引(NCCN Guideline for Oncology)，進一步影像檢查工具包含骨骼掃描、顯影劑電腦斷層掃描、顯影劑磁振造影、及新世代影像檢查(Next-Generation Imaging, NGI)-奧攝敏正子造影。

童醫院核子醫學科主任曾能泉指出，奧攝敏正子造影所使用的奧攝敏正子示蹤劑，成分為人體原本所需要之胺基酸，過敏機率微乎其微，藉由攝護癌細胞表面大量增加的胺基酸通道被癌細胞吸收代謝，輔助臨床醫師在病患復發或轉移的非常早期，即能確認病灶的部位，並調整治療計畫。