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台鐵：全新最美區間車清明連假前上路、猴硐春節搶通

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車去年10月24日抵台。本報資料照片
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車去年10月24日抵台。本報資料照片

台鐵新購通勤電聯車EMU900被喻為「史上最美區間車」，首批去年10月抵台，若試車順利，預計春節前投入北部營運。未料，近期被爆出煞車參數設定問題，確定無法如期上路。對此，台鐵今天說，預計清明連假前上路。至於同樣備受關心的猴硐坍方段，則會在春節前搶通雙線。

交通部長林佳龍今天偕同三位次長、各局處首長，召開新春記者會。針對EMU900上路期程，台鐵局副局長馮輝昇說，去年10月24日兩列新車抵台，原本預定配合春節疏運上路，但整個交車測試過程中，包含陸續進行空車、整備、重載測試等，發現韌機系統參數跟EMU700、800型有落差，遂要求韓商務必調到符合要求參數。不過因為歐洲疫情趨嚴，韓商委託的德國專業技師無法順利前來，又有新年、耶誕假期卡住。

不過馮輝昇說，1月11日已經聯絡上相關廠商，19日廠商開始處理軟體參數校正，預計四周完成，再四周進行模擬，預計清明連假前可以上路。

交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中也強調，儘管春節不投入，清明一定可以投入。

另外台鐵瑞芳到猴硐間去年12月4日邊坡嚴重坍方造成路線中斷，經動員工務、電務及電力等單位超過1千人次積極搶修，克服惡劣天候及施工條件嚴峻，去年12月14日先恢復東正線單線雙向行車。

面對外界關心春節假期從2月10日至16日，瑞芳猴硐是西部往東部重要通道，西正線何時才能通車？是否如期會在春節前雙線搶通？

祁文中說，瑞芳猴硐坍方，包含部長跟次長都去過，上次去看是覺得工程進度順利，明天部長還會去看，確定農曆年前適當時間開放通車。

春節 台鐵 猴硐

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