中市重啟31處即時影像 線上觀看避人潮

因應疫情升溫，台中市政府觀光旅遊局今年1月1日重啟「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」服務，納入台中市31處熱門觀光景點周邊道路即時影像，建議民眾出遊前先到台中觀光旅遊網點選即時影像，確認景點周邊人流現況，預先規劃路線避開人潮聚集處，以降低群聚感染風險，並配合防疫措施。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，新冠肺炎疫情未趨緩，民眾到台中旅遊首重防疫，市府匯集台中市逢甲夜市商圈、草悟廣場、大甲鐵砧山風景特定區、台中大坑風景區、綠柳川水岸景觀步道、高美濕地、谷關溫泉區、潭雅神自行車道等31處熱門觀光景點周邊道路即時影像，讓遊客可即時線上確認景點周邊人流現況，系統上線迄今有超過1萬2000人次瀏覽。

觀旅局指出，遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，轄管4處旅客服務中心已啟動諮詢遊客進入室內前體溫量測、手部消毒、實名登記。風景區、登山步道、自行車道等規劃人流管制標準，將配合中央流行疫情指揮中心指示，進行遊客人數管控，請民眾落實防疫工作。