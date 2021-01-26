快訊

學測國文寫作「經驗機器」入題，讀過哲學會答得比較好嗎？

群聚延燒…部桃上百患者如何轉出？陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

講不聽！北彰化6限水大戶未達減量目標 被鉛封減供

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供
針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供

水荒未解，彰化市及和美部分地區進入橙燈減量供水，受管制32戶用水大戶中，有6戶經台水第11區管理處勸導後，仍未達減量目標，水公司昨天會同彰化縣政府前往執行鉛封減供措施。

台水公司第11區管理處處長曾良琳指出，由於目前處於幾十年來罕見的水荒，嚴峻的水情短期間內，恐怕難以紓解，旱災中央災害應變中心從去年12月29日宣布到今年1月6日起，新竹、苗栗及臺中(含北彰化)地區水情燈號，由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，希冀提高節水成效，延長待雨期。

曾良琳說，北彰化地區包含彰化市及和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹園等6個里，由於用水都由台中供水系統支援，已同步進入橙燈階段，除減壓時段維持分別為12點至16點及夜間22點至隔日5點外，再依據中央宣布實施減量供水，限水區域內每月1000度以上工業用水戶減量供水7%；另每月用水量1000度以上非工業用水戶以及游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，合計共有32戶。

針對受減量供水管制的32戶，水公司今年1月6日派員抄錄水表指針，啟動減量供水措施，請用戶自主減少用水，水公司並每周派員抄錄指針巡查減量用水情形，先在本月13日針對8家有超量的8戶，第一次開出勸導單，並持續巡查，到本月20日第二次抄表仍未達到減量目標的有6戶，昨天由縣府會同水公司前往執行鉛封減供措施。

曾良琳說，由於新冠肺炎疫情關係，相關消毒及洗手等防疫措施會造成用水增加，加上再過10多天就要春節了，民眾打掃居家及環境，勢必讓供水更加吃緊，除籲請民眾提前打掃外，也儘量節約用水，共度難關。

針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供
針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供
針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供
針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供

針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供
針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供

針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供
針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

台灣出生率再探底 房價親民區彰化、桃園、澎湖站穩9%

彰化通報4名部桃接觸者 明起醫院啟動刷健保卡管制

彰化獲贈4120具住警器 助秀水鄉家家戶戶都安裝

落羽松版「俄羅斯方塊」太可愛！彰化2大落羽松景點轉紅美極了

相關新聞

好天氣剩今天！明天水氣增 吳德榮：周四愈晚愈冷

氣象局表示，白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及大...

講不聽！北彰化6限水大戶未達減量目標 被鉛封減供

水荒未解，彰化市及和美部分地區進入橙燈減量供水，受管制32戶用水大戶中，有6戶經台水第11區管理處勸導後，仍未達減量目標...

區間測速爆道安、資安爭議 林佳龍拍板「喊卡」

「區間測速」設置以來，爭議不斷，近期更爆出區間測速儀器疑似使用到中國製產品，恐引發資安疑慮。為此，交通部長林佳龍今上午開...

雄獅、喜鴻不出團桃園 林佳龍：莫標籤化特定區域對象

隨著國內疫情升溫，如今有不少旅行社，如雄獅、喜鴻等，都紛紛取消出團到桃園市區景點，且停團沒有期限，相關費用，也會全面退費...

春節返鄉、出遊 搭大眾運輸工具有優惠

春節連假期間2月9日到16日出遊、返鄉，公路總局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，有多項大眾運輸優惠措施，還能減少荷包支出及能盡...

疫情升溫！國道服務區全面加強場站消毒及各項防疫措施

因應國內疫情升溫，國道服務區配合交通部指示，即日起全面加強場站防疫作為，增加公共設施清潔消毒次數，確保提供用路人中途休憩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。