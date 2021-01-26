講不聽！北彰化6限水大戶未達減量目標 被鉛封減供

水荒未解，彰化市及和美部分地區進入橙燈減量供水，受管制32戶用水大戶中，有6戶經台水第11區管理處勸導後，仍未達減量目標，水公司昨天會同彰化縣政府前往執行鉛封減供措施。

台水公司第11區管理處處長曾良琳指出，由於目前處於幾十年來罕見的水荒，嚴峻的水情短期間內，恐怕難以紓解，旱災中央災害應變中心從去年12月29日宣布到今年1月6日起，新竹、苗栗及臺中(含北彰化)地區水情燈號，由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，希冀提高節水成效，延長待雨期。

曾良琳說，北彰化地區包含彰化市及和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹園等6個里，由於用水都由台中供水系統支援，已同步進入橙燈階段，除減壓時段維持分別為12點至16點及夜間22點至隔日5點外，再依據中央宣布實施減量供水，限水區域內每月1000度以上工業用水戶減量供水7%；另每月用水量1000度以上非工業用水戶以及游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，合計共有32戶。

針對受減量供水管制的32戶，水公司今年1月6日派員抄錄水表指針，啟動減量供水措施，請用戶自主減少用水，水公司並每周派員抄錄指針巡查減量用水情形，先在本月13日針對8家有超量的8戶，第一次開出勸導單，並持續巡查，到本月20日第二次抄表仍未達到減量目標的有6戶，昨天由縣府會同水公司前往執行鉛封減供措施。

曾良琳說，由於新冠肺炎疫情關係，相關消毒及洗手等防疫措施會造成用水增加，加上再過10多天就要春節了，民眾打掃居家及環境，勢必讓供水更加吃緊，除籲請民眾提前打掃外，也儘量節約用水，共度難關。 針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供 針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供

針對未達用水減量目標的北彰化6戶限水大戶，彰化縣政府會同台水公司人員昨天前往執行鉛封減供措施。圖／台水公司提供