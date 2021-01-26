全台空品11站紅害、25站橘警 環保署提醒減少戶外活動

中南部今天空品仍然不佳，環保署統計截至上午10時為止，全台共有11站紅害、25站橘警，主要分布在彰化以南，環保署提醒，雲嘉南、彰化大城及橋頭地區、金門所有族群應減少在戶外活動，中部、高屏、中壢敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

目前全台有11站紅害，其中雲林轄內4站崙背、斗六、麥寮、台西皆紅害最嚴重，另外台南轄內的台南、善化、安平，以及高雄橋頭、嘉義、金門站都是紅害。

環保署表示，今天白天東北季風偏弱，西半部各地區擴散條件轉差，且清晨至上午風速較弱，較易累積汙染物，今晚開始東北季風增強，竹苗以北地區位在迎風面，擴散條件將逐漸好轉。

明天仍受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳；南部地區位在下風處，仍須留意汙染物易累積。高屏為「紅色警示」等級，雲嘉南為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、中部「普通」，宜蘭、花東「良好」。

環保署說，28日大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部以北地區擴散條件較佳，下風處南部地區仍易有汙染物累積；夜間至29日清晨有微量境外汙染移入台灣，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，但高屏仍為「紅色警示」等級，雲嘉南為「橘色提醒」等級，其他地方普通至良好。