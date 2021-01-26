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疫情升溫！JETS嘉年華提前退場、喜鴻「暫停桃市區團」
疫情升溫，桃園旅遊首當其衝。近日中壢和桃園火車站前計程車載客量大減，除夕餐廳訂單也被取消近五百桌，不僅如此，JETS嘉年華桃園場也決定提前退場，喜鴻旅行社宣布，暫停桃園市區旅遊團。
位於桃園青埔高鐵站前廣場旁的JETS嘉年華桃園場，因疫情提早退場，營業至1/28，但當日不營業，等於明(27日)是最後營業日。主辦單位表示，若仍持有未使用的票券，可於2021年2月28日前辦理退票。
因桃園疫情升溫，喜鴻假期表示，1/28起暫停桃園市區團體行程，將全額退費或協助轉團，桃園山區行程則不受影響；至於最受歡迎的水族館景點，將以戶外景點替替，「會以空氣流通的地方為主，在戶外也建議保持一般社交距離。」
雄獅旅遊表示，雄獅本來就沒有「桃園市區」行程，目前桃園進入賞梅季節，主打角板山梅園、石門水庫戚林公園兩大賞梅景點，但因疫情影響，目前沒有人報名，所以也未出團；但是拉拉山、小烏來等景點路線，仍有團員報名，目前維持正常出團，並沒有取消。雄獅表示，一切出團相關規定，均會全力配合中央，以防疫政策為主。
可樂旅遊指出，針對疫情地區有疑慮的旅客，皆可協助取消並無償全額退費，或無條件轉團協助。
此外，桃園地區的旅宿業者也做好退訂的心理預期，據了解，春節假期目前訂房率已下滑5成。
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